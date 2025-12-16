USA chce wspierać odrodzenie "europejskiej wielkości"

Opublikowana na początku grudnia Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA wywołała w Europie wielkie oburzenie. To nie dziwi, biorąc pod uwagę, że urzędnicy Donalda Trumpa nie szczędzili w dokumencie gorzkich słów pod adresem obecnych elit politycznych kontynentu. Zaznaczyli w tekście, że znaczenie Europy na arenie globalnej maleje i jest ona na dobrej drodze do "wymazania cywilizacyjnego".

W związku z tym, jak czytamy, Stany Zjednoczone chcą "pielęgnować w narodach europejskich opór wobec obecnej trajektorii Europy". W jaki sposób?

"Dyplomacja amerykańska powinna nadal bronić autentycznej demokracji, wolności słowa i bezkompromisowego celebrowania indywidualnego charakteru i historii narodów europejskich. USA zachęcają swoich politycznych sojuszników w Europie do promowania odrodzenia w tym duchu. Rosnące wpływy patriotycznych partii europejskich dają powód do wielkiego optymizmu" – czytamy w Strategii. Chodzi tu oczywiście o partie europejskiej radykalnej prawicy, sympatyzujące z ideami MAGA (Make America Great Again).

Serwis Politico stwierdza, że sygnalizowany w dokumencie Białego Domu proces ma miejsce od miesięcy. Szeroko pojęty obóz Trumpa pozostaje w kontakcie z europejskimi prawicowymi populistami. Na przykład w ubiegłym tygodniu z wizytą do USA przybyła około 20-osobowa grupa polityków AfD. Partia ta szuka silnego partnera, który mógłby ją wyciągnąć poza kordon sanitarny, zbudowany wokół niej przez resztę sceny politycznej Niemiec.

"Sojusz AfD i MAGA to koszmar liberalnych elit"

Najwyżej postawionym przedstawicielem delegacji był wiceszef klubu parlamentarnego AfD w Bundestagu Markus Frohnmaier. Polityk spotkał się w Waszyngtonie z podsekretarz stanu USA Sarah Rogers.

Polityk relacjonował potem, że ich rozmowa dotyczyła między innymi wspomnianej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Zaznaczył, że AfD podziela opinie administracji Trumpa o problemach Europy.

"Waszyngton poszukuje silnego niemieckiego partnera, gotowego wziąć na siebie odpowiedzialność. Niemcy powinny ponownie stać się państwem-liderem, dzięki zdecydowanej zmianie polityki migracyjnej oraz samodzielnemu kształtowaniu europejskiego bezpieczeństwa" – czytamy we wpisie Frohnmaiera po spotkaniu z Rogers.

Poza tym Frohnmaier był honorowym gościem dorocznej gali nowojorskiego Klubu Młodych Republikanów (New York Young Republican Club), która odbyła się w sobotę. – Sojusz amerykańskich i niemieckich patriotów jest koszmarem liberalnych elit, a zarazem nadzieją wolnego świata – powiedział niemiecki polityk podczas wystąpienia.

Warto przypomnieć, że młodzi republikanie z Nowego Jorku otwarcie poparli AfD już latem. Wywołali wówczas skandal, komentując wysoką pozycję sondażową niemieckiej partii hasłem "AfD über alles" ("AfD ponad wszystko") – przeróbką nacjonalistycznego sloganu kojarzonego z ruchem nazistowskim.

MAGA bada grunt we Francji. "Standardowa praktyka"

Ostatnie spotkania wpisują się w długofalowe kontakty między ruchem MAGA a ideologicznie zbliżonymi partiami w Europie. Lider brytyjskiej partii Reform UK Nigel Farage, od lat sojusznik Donalda Trumpa, podczas wrześniowej wizyty w USA odwiedził Gabinet Owalny. Z kolei w listopadzie doradca polityczny Trumpa Alex Brusewitz spotkał się w Berlinie z przywódcami AfD, podkreślając, że amerykański ruch MAGA i niemiecka partia mają wspólne cele.

Trump pozostaje także w stałym kontakcie z premierem Węgier Viktorem Orbánem i od dawna publicznie okazuje mu polityczną sympatię.

W Paryżu ambasador USA we Francji Charles Kushner spotkał się z liderami francuskiej skrajnej prawicy – Marine Le Pen i Jordanem Bardellą – kilka dni po ogłoszeniu nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego administracji Trumpa. Jak podkreślił, była to dla niego okazja do zapoznania się z ich programem gospodarczym i społecznym oraz wizją przyszłości Francji.

Jako ojciec Jareda Kushnera, zięcia Trumpa i jego doradcy ds. dyplomatycznych, Charles Kushner ma bezpośredni dostęp do Białego Domu. Sam Trump przyznał w rozmowie z serwisem Politico, że nie wyklucza udzielania oficjalnego poparcia europejskim politykom, którzy podzielają jego wizję przyszłości kontynentu.

W ostatnich tygodniach Kushner spotykał się również z liderami co najmniej dwóch innych francuskich ugrupowań. Ambasada USA we Francji zaznacza jednak, że nie jest to element skoordynowanej akcji wspierania skrajnej prawicy, lecz standardowa praktyka utrzymywania kontaktów z szerokim spektrum sił politycznych.

Le Pen nie potrzebuje MAGA. Ale AfD gra na zbliżenie

Serwis Politico podkreśla, że w odróżnieniu od liderów AfD, Marine Le Pen i Jordan Bardella – podobnie jak inni politycy Zjednoczenia Narodowego – zachowują wobec Trumpa większy dystans. Wynika to z jego niskiej popularności we Francji, także wśród ich własnego elektoratu.

Z kolei AfD zamierza dalej rozwijać relacje ze środowiskami MAGA w Stanach Zjednoczonych. Markus Frohnmaier zapowiedział zaproszenie amerykańskich kongresmenów na lutową konferencję w Berlinie, której celem ma być dalsze zacieśnianie współpracy z republikanami związanymi z ruchem Trumpa.