Wniosek o rozpatrywanie w trybie pilnym umowy z Mercosur

O wycofaniu wniosku poinformowała na posiedzeniu plenarnym izby w Strasburgu przewodnicząca PE Roberta Metsola. EPL jest największą frakcją w Parlamencie Europejskim, należą do niej KO i PSL.

Podjęcie decyzji o zastosowaniu trybu pilnego oznaczałoby szybkie przejście europarlamentu do głosowania nad rozporządzeniem ustanawiającym hamulec bezpieczeństwa, a następnie - do zatwierdzania całej umowy handlowej z Mercosurem. Umowa ma zostać podpisana na szczycie w Brazylii 20 grudnia.

Rozporządzenie w sprawie hamulca bezpieczeństwa

Rozporządzenie w sprawie hamulca bezpieczeństwa zaproponowała Komisja Europejska w odpowiedzi na obawy unijnych rolników i części państw członkowskich co do wpływu umowy z Mercosurem na unijnych producentów. Takie bezpieczniki wprowadzane są do każdej umowy handlowej, ale tym razem mechanizm ma być szybszy i prostszy.

Umowa z blokiem krajów Mercosur (Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia, Urugwaj) ustanowi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych z tych krajów, takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol. Za sprawą proponowanego hamulca bezpieczeństwa preferencje te będzie można wycofać, jeśli dojdzie do gwałtownego wzrostu importu lub spadku cen.

Porozumienie otworzy też rynki tych krajów na europejski przemysł, m.in. motoryzacyjny.