ML System wykona instalacje fotowoltaiczne w woj. podkarpackim za 9,6 mln zł



Warszawa, 19.10.2018 (ISBnews) - ML System podpisał dwie umowy o łącznej wartości 9,6 mln zł netto z gminami Chorkówka i Miejsce Piastowe (woj. podkarpackie) na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz wykonanie dalszych prac w budynkach prywatnych, podała spółka.

"Obserwujemy niesłabnące zainteresowanie naszą ofertą. Liczymy, że zaufanie ze strony klientów do naszej technologii zaowocuje kolejnymi umowami tego typu w przyszłości. Stawiamy na dywersyfikację oferty, dlatego oczekujemy równie sprzyjających trendów w obszarze produktów BIPV" - powiedział prezes zarządu ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Parafowany właśnie kontrakt, w ramach jednego postępowania przetargowego, obejmuje łącznie 598 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją o mocy 1,9 MW. Planowany termin oddania do użytku obu realizacji to 30 czerwca 2019 r., podano również

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2018 r.

(ISBnews)