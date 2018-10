Food for thought to tytuł kursu online zrealizowanego przez naukowców z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie we współpracy z badaczami z Uniwersytetu Turyńskiego we Włoszech i Uniwersytetu Hohenheim w Niemczech. Wspólny projekt jest częścią działań Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności, do której należy olsztyński instytut.

"Dieta ma ogromny wpływ na mózg, który stanowi centralny układ nerwowy; mózg kieruje faktycznie wszystkimi funkcjami naszego organizmu, stąd sygnalizuje nam zapotrzebowanie na szereg substancji odżywczych, które dostarczamy naszemu organizmowi w lepszej lub gorszej diecie. Stosując odpowiednią dietę, możemy zwiększyć albo obniżyć wydajność mózgu" - powiedziała PAP prof. Monika Kaczmarek kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, jedna z twórczyń kursu.

Jak podała, wybory żywieniowe mają wpływ na wiele procesów zachodzących w naszym organizmie, począwszy od zwykłych czynności fizjologicznych aż po stany emocjonalne. Wiadomo od dawna, że gdy jest nam źle, to zajadamy stres. Gdy zjemy czekoladę, nasz nastrój się poprawia; jest nam miło i przyjemnie. Poprzez zachowanie odpowiedniej diety możemy również utrzymać naszą płodność, gdyż to, co jemy wpływa na gospodarkę hormonalną regulowaną na poziomie centralnego układu nerwowego.

"Co ciekawe, dieta i nastrój matki karmiącej może mieć też wpływ na potomstwo. Szereg hormonów, również tych uwalnianych podczas stresu, znajduje się w mleku matki i może wpływać na stan zdrowia dziecka. Nie do przecenienia jest jednak mleko matki, która przekazuje w nim immunoglobuliny, aby zapewnić rozwój odporności u swojego malucha" - wyjaśniła prof. Kaczmarek.

Wskazała, że sposób odżywiania może mieć także wpływ na profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych. Natomiast nieprawidłowości w odżywianiu mogą przejawiać się w różnego rodzaju schorzeniach, jak bulimia czy anoreksja. Stosunkowo nowym schorzeniem jest ortoreksja, czyli obsesja na punkcie spożywania zdrowej żywności. Osoby dotknięte ortoreksją unikają spożywania określonych pokarmów, a czasami również określonych sposobów przygotowania żywności (np. smażenia), uważając, że są one szkodliwe dla zdrowia. Wybór zdrowych produktów i sposób przygotowywania dań determinuje całe ich życie.

Te i inne aspekty odżywiania poruszane będą na kursie online food for thought, który jest zamieszczony na platformie FutureLearn (https://www.futurelearn.com/courses/food-for-thought). Jest on już otwarty na zapisy dla każdego internauty. Przez pięć tygodni wiedza na temat mózgu i pożywienia zostanie przekazana w serii kilkuminutowych filmów, quizów, artykułów czy paneli dyskusyjnych.

Aby wziąć udział w kursie, należy utworzyć darmowe konto na platformie FutureLearn (https://www.futurelearn.com/) i czekać na powiadomienie o rozpoczęciu kursu. (PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka