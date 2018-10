Kernel Holding liczy na poprawę we wszystkich segmentach w r.fin. 2019



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Kernel Holding spodziewa się poprawy wyników we wszystkich segmentach działalności w roku finansowych 2019, poinformował prezes Andriy Verevskyy.

"Rozczarowanie rokiem finansowym 2018 zmienia się w optymistyczne nastawienie do roku finansowego 2019, w którym spodziewamy się poprawy wyników finansowych w każdym z naszych segmentów" - napisał Verevskyy, cytowany w raporcie rocznym.

W segmencie tłoczenia oleju spółka zakłada rekordową podaż ziarna słonecznikowego na Ukrainie w wysokości ok. 15,5-16 mln ton i celuje w przetworzenie 3,1 mln ton tego surowca w całym roku.

"Planujemy także wyeksportować rekordowe 5,4 mln ton zbóż z Ukrainy w roku finansowym 2019" - wskazał prezes.

W segmencie rolniczym spółka liczy na poprawę wyników między innymi dzięki dobrym warunkom pogodowym na wiosnę.

"Mając na widoku wysokie plony zbóż i zwracając uwagę, że znacząca większość produkcji jest wstępnie sprzedana, oczekujemy, że segment rolniczy wypracuje ok. 160 mln EBITDA w roku finansowym 2019" - podsumował Verevskyy.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)