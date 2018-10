Poczta Polska ma ofertę na obsługę sądów i prokuratur wartą 890 mln zł na 3 lata



Warszawa, 23.10.2018 (ISBnews) - Poczta Polska - jako jedyna - złożyła ofertę na obsługę przesyłek sądowych i prokuratorskich. Zamawiającym jest Centrum Zakupów dla Sądownictwa w Krakowie, które przeznaczyło na ten cel 1,2 mld zł. Wartość oferty Poczty Polskiej na lata 2019 -2021 wynosi 890 mln zł brutto, poinformowali przedstawiciele Poczty Polskiej.

"Globalna kwota oferty to 890 mln zł brutto za trzy lata. Tym razem przetarg jest robiony dla sądownictwa i prokuratur, co oznacza ok. 30 mln przesyłek więcej w skali trzech lat. Sądzimy, że nasza oferta jest najlepszą z możliwych, w naszym przekonaniu po bardzo niskich cenach i mamy nadzieję, że spełni wymogi korespondencji dla sądownictwa i prokuratur" - powiedział prezes Poczty Polskiej Sławomir Sypniewski podczas spotkania prasowego.

Sypniewski poinformował, że kwota, którą przyjęło w przetargu Centrum Zakupów to 1,2 mld zł.

W poprzednim przetargu 3 lata temu Poczta Polska przedstawiła ofertę wartości 293 mln zł brutto na trzyletni kontrakt sądowy - ale bez uwzględnienia obsługi prokuratur.

"Spodziewamy się, że dość szybko będziemy mogli podpisać umowę z Centrum Zakupów - dziś jesteśmy w momencie, gdy otworzono koperty. Aktualna umowa kończy się z końcem lutego, nowa wejdzie od marca 2019 roku" - powiedział prezes.

"Według naszej wiedzy, jest to najniższa cena za tego typu usługę na rynku polskim. Musimy utrzymać rentowność tej usługi i zwiększać przychody. To są ceny uzależnione od wolumenu. Mówimy o ok. 200 mln przesyłek" - podkreślił Sypniewski.

Jak poinformował wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel, cena listu poleconego (najpopularniejsza usługa w ofercie) w obecnym przetargu wynosi 2,64 zł netto wobec ceny 0,95 zł netto w poprzednim przetargu.

W ofercie uwzględniono także kary umowne - ich wysokość to 20% wartości kontraktu.

"Wartość kar umownych to 20% wartości zamówienia. Te kary są trzykotnie, a nawet sześciokrotnie wyższe w niektórych przypadkach, niż w poprzednim" - podkreślił prezes.

Sypniewski poinformował, że specyfikacja zamawiającego w tym przetargu jest dużo bardziej restrykcyjna i nakłada większe obowiązki na Pocztę Polską - do tego typu usługi Poczta musi wyodrębnić osobną linię logistyczną, czego nie było w poprzedniej specyfikacji. Znacznie zwiększony został także zakres uchybień, za jakie Poczta może być ukarana oraz zwiększony poziom odpowiedzialności za te uchybienia.

Dodał, że oprócz innej specyfikacji, obecny przetarg odbywa się także w innej sytuacji rynkowej, związanej choćby z rynkiem pracy i wyższą presją płacową.

"Poprzednia oferta Poczty Polskiej była stworzona w sytuacji, kiedy strategia Poczty zakładała redukcję kosztową w postaci likwidacji części sieci i zwolnienia pracowników. Dziś Poczta Polska zwiększa dostępność, zwiększyła zatrudnienie. To należy wziąć pod uwagę. Trzy lata temu też do końca nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał model współpracy. Teraz wiemy więcej, stąd ta kalkulacja cen" - powiedział Sypniewski.

Dodał, że Poczta nie przewiduje w tym roku podniesienia kosztów usług powszechnych.

(ISBnews)