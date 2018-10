Golińska w Sejmie przedstawiała informację bieżącą nt. realizowanego od września br. programu Czyste Powietrze. W jego ramach można starać się o dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki głównie na termomodernizację domów i wymianę nieekologicznych pieców grzewczych.

Posłów najbardziej interesowała kwestia zabezpieczenia finansowego tego programu. Budżet programu na 12 lat ma wynieść 103 mld zł (dotacje 63,3 mld zł, pożyczki 39,7 mld zł). Wymiana pieców i termomodernizacja ma objąć ok. 4 mln domów jednorodzinnych. Stanisław Gawłowski (PO) przekonywał, że zgodnie z informacją nt. planowanych przychodów i finansowania zadań przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na 2019 r., na program Czyste Powietrze nie starczy środków.

Polityk wskazał, że przychody budżetowe NFOŚiGW na 2019 r. mają wynieść 1,7 mld zł. Z tego jak wymieniał: 1,4 mld zł pójdzie na drogi lokalne, 300 mln zł na geologię, a 100 mln zł na monitoring środowiska. "Będzie to zero, a nawet minus 100 mln zł (na program Czyste Powietrze - PAP)" - zaznaczył Gawłowski.

Wiceminister środowiska odpowiadając posłom poinformowała, że Narodowy Fundusz jak i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska mają w przyszłym roku na dotacje dla beneficjentów programu przekazać ponad 1 mld zł.

"Na przyszły rok planowane jest udzielenie dotacji w łącznej wysokości ponad 1 mld zł, z czego NFOŚiGW na dotacje przeznaczy 880 mln zł, a wojewódzkie fundusze łącznie ponad 380 mln zł" - wyjaśniła.

Golińska dodała, że do tej pory (do 19 października br.) w wojewódzkich funduszach złożono 7,5 tys. wniosków o pomoc w ramach programu - najwięcej na Śląsku (1225 wniosków). Na dalszych miejscach jest Mazowsze (996 wniosków), Dolny Śląsk (746), Podlasie (576). Jak wynika z informacji przedstawionej w środę w Poznaniu przez wiceszefową NFOŚiGW Annę Król najmniej wniosków złożono w województwach: lubuskim – ponad 130, łódzkim – ponad 200 i opolskim – 220.

Wiceminister przyznała, że z powodów kadrowych obecnie nie jest możliwe, by do każdej gminy delegować pracowników, ekspertów, którzy doradzaliby, jak skorzystać z tego programu. Obecnie w gminach prowadzone są spotkania informacyjne. Golińska zapowiedziała jednak, że resort pracuje nad rozwiązaniem, by w pewnych samorządach pojawiły się osoby, które pomagać będą mieszkańcom w wypełnianiu wniosków i staraniu się o dotacje z programu Czyste Powietrze.