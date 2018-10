mBank chce wypłacić 50% dywidendy z zysku za 2018 r., ale bardziej realne 20%



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - mBank przygotowuje się do wypłaty 50% dywidendy z zysku za 2018 rok, ale ocenia, że w tym roku może ona sięgnąć 20% zysku. Bank czeka na wytyczne w tym zakresie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował wiceprezes ds. finansów Andreas Böger.

"Stanowisko zarządu jest takie, że chce wypłacić 50% dywidendy. To zależy od tego, ile zysku mamy w roku i ile zaliczamy na poczet kapitału" - powiedział Böger podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank będzie prowadził z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF) dialog w tej sprawie po przedstawieniu indywidualnych wytycznych co do podziału zysku za ten rok przez nadzór.

"Finansowo przygotowujemy bank na wypłatę 50% dywidendy za ten rok, ale za ten rok to pewnie byłoby bliżej 20%" - dodał.

W kwietniu br. akcjonariusze mBanku zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 217,91 mln zł, tj. 5,15 zł na akcję z zysku za 2017 rok oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1,2 mld zł na kapitał zapasowy.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

