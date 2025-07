Dlaczego Unia Europejska tak radykalnie zaostrza cele klimatyczne?

Zmiany te uzasadniają m.in. badania Eurobarometru, z którego wynika, że 77% Europejczyków zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż inwestycje niezbędne do przejścia na neutralność klimatyczną. Dodatkowo 81% ankietowanych popiera unijny cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.1,2

„Ponieważ obywatele europejscy coraz częściej odczuwają skutki zmiany klimatu, oczekują, że Europa podejmie działania. Branża i inwestorzy oczekują od nas wyznaczenia przewidywalnego kierunku podróży. Dziś pokazujemy, że zdecydowanie popieramy nasze zobowiązanie do dekarbonizacji gospodarki europejskiej do 2050 r. Cel jest jasny, a podróż pragmatyczna i realistyczna” – powiedziała Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen.

Zachęty podatkowe i ułatwienia dla inwestycji w OZE

Komisja Europejska zaproponowała państwom członkowskim zestaw działań, które mają ułatwić przejście na odnawialne źródła energii oraz ograniczyć ryzyko „ucieczki” wysokoemisyjnych firmom do krajów o mniej rygorystycznej polityce klimatycznej.3,4 Wśród propozycji znalazły się:

skrócenie czasu wydawania pozwoleń na budowę instalacji OZE,

obniżenie kosztów sieciowych, podatków i opłat dla korzystających z OZE,

umożliwienie łatwiejszej zmiany dostawców energii,

promowanie długoterminowych umów, które mają uniezależnić rachunki za prąd od wysokich i zmiennych cen gazu.

System ETS – „zanieczyszczający płaci"

Podstawowym narzędziem UE w osiągnięciu celów klimatycznych jest unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). System ETS polega na prostej zasadzie – kto emituje gazy cieplarniane, ten musi za to zapłacić. Firmy, które przekraczają przyznane limity emisji, muszą kupić uprawnienia (EUA). Aktualna cena emisji jednej tony CO2 wynosi około 71,15 euro.5 Koszty te w praktyce są przerzucane na odbiorców końcowych, co może wpływać na ceny energii oraz produktów.

ETS-2 obejmie budynki i transport

Do 2027 r. Polska, podobnie jak inne kraje UE, musi wdrożyć odrębny system ETS-2. Obejmie on m.in. emisje związane z:

ogrzewaniem budynków (publicznych i prywatnych),

transportem drogowym,

paliwami wykorzystywanymi w sektorach przemysłowych, dotychczas nieobjętych ETS.

W praktyce oznacza to, że opłatami zostaną objęte paliwa używane w transporcie i ogrzewaniu, co będzie miało bezpośredni wpływ na koszty życia mieszkańców.

Skutki zmian w prawie klimatycznym dla mieszkańców wsi i małych miejscowości

Nowe przepisy szczególnie dotkną mieszkańców wsi i małych miast, gdzie wciąż najpopularniejsze są piece i kotły węglowe.6 Szacuje się, że do 2030 r. cena tony węgla wzrośnie o ok. 560 zl, do 2040 r. – o 2954 zł, a do 2050 r. – nawet o 4992 zł więcej niż obecnie.7

Według prognoz, cena litra oleju napędowego używanego w rolnictwie do 2050 r. może wzrosnąć o 5,77 zł, co oznacza cenę nawet 12 zł/l.

Z kolei koszt gazu ma wzrosnąć w 2030 r. o 47,11 zł/MWh, w 2040 r. – o 248,39 zł/MWh, a w 2050 r. – o 419,69 zł/MWh.

Ważne W związku ze zmianami, skumulowany dodatkowy koszt netto przez przeciętną rodzinę w przypadku ogrzewania węglem do 2050 r. może wzrosnąć nawet o 26 592 zł.

Czy będą mechanizmy osłonowe w związku z przyjęciem ETS-2?

W związku z planowanym wprowadzeniem ETS-2 Komisja Europejska zapowiada również wsparcie dla najbardziej narażonych grup społecznych, m.in. poprzez Fundusz na rzecz Klimatu Społecznego (Social Climate Fund). Środki z funduszu mają pomóc mieszkańcom wsi w finansowaniu termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła. 8

