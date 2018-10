"Jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, w pełni popieramy niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w ramach uznanych międzynarodowo granic" – stwierdza wspólne oświadczenie Francji, Holandii, Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii a także Włoch, Belgii i Niemiec.

Dokument określa wybory jako bezprawne. Podkreśla, że gdyby do nich doszło, przeczyłyby zobowiązaniom objętym porozumieniem z Mińska i naruszały ukraińskie prawo.

Oświadczenie państw UE poprzedziło otwarte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa poświęcone Ukrainie w kontekście wyborów. Wzięły w nim udział m.in. zastępczynie sekretarza generalnego ONZ ds. politycznych Rosemary DiCarlo oraz ds. pomocy humanitarnej Ursula Mueller.

DiCarlo przytaczała działania podejmowane przez ONZ w celu pokojowego rozwiązania konfliktu w Donbasie.

„Mimo tych wysiłków, niewielki jest postęp w rozmowach zmierzających do zakończenia walk. Konflikt we wschodniej Ukrainie trwa już piąty rok, pozostaje aktywnym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa” – oceniła DiCarlo.

Nawoływała do przestrzegania porozumień o przerwaniu ognia, wycofania ciężkiej broni z terenów zaludnionych a także ochrony ludności i infrastruktury cywilnej.

Według Mueller miliony mężczyzn, kobiet i dzieci wciąż doświadczają poważnych konsekwencji humanitarnych „w zapomnianym zbrojnym konflikcie w Europie”. Jego skutki się potęgują.

„Ponad 3000 cywilów zginęło a ok. 9 tys. zostało rannych od początku konfliktu w 2014 roku. Kryzys ten dotyka najwyższy odsetek osób starszych na świecie, ponad 30 procent” - wyliczyła.

Przypomniała, że w tym roku ponad 100 cywilów zostało zabitych lub rannych z powodu min lub niewybuchów.

Jak dodała Mueller w 2019 roku ponad 3,5 miliona osób będzie potrzebować pomocy humanitarnej i ochrony. Ponieważ fundusze na ten cel się kurczą, apelowała o ich zwiększenie zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimy.

Ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka akcentowała, że Polska zdecydowanie popiera niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Wdrożenie porozumień z Mińska uznała za jedyną drogę do trwałego rozwiązania konfliktu.

„Konflikt ten nie jest konfliktem etnicznym, wewnętrznym, jak Rosja zamierza go portretować. Jest to konflikt między państwami zainicjowany przez Rosję i systematycznie podsycany przez Rosję w celu destabilizacji Ukrainy” – mówiła Wronecka.

Powołując się na raporty specjalnej misji obserwacyjnej OBWE przypomniała, że Rosja konsekwentnie wzmacnia swoją obecność wojskową w Donbasie. Agresję przeciw Ukrainie nazwała źródłem zagrożenia dla bezpieczeństwa w całym regionie.

Wronecka zwróciła uwagę na pogorszenie sytuacji humanitarnej we wschodniej Ukrainie. W tym kontekście przypominała o pomocy świadczonej przez Polskę.

„Oprócz wspierania Ukrainy na szczeblu politycznym od 2014 r. Polska zapewnia niezbędną pomoc humanitarną osobom wewnętrznie przesiedlonym z obszarów dotkniętych konfliktem zbrojnym na wschodniej Ukrainie, a także najsłabszej społeczności lokalnej” - wskazała.

Zdaniem zastępcy stałego przedstawiciela USA przy ONZ Jonathana Cohena pozorowane wybory, przeprowadzone przez Rosję, są bezpośrednio sprzeczne z wysiłkami zmierzającymi do wdrożenia mińskich porozumień pokojowych. Umowa wymaga rozbrojenia nielegalnych grup i wycofania zagranicznych formacji zbrojnych ze wschodniej Ukrainy. Tymczasem Rosja, zaznaczył, wykorzystuje wybory dla wzmocnienia tzw. republik ludowych, nierozerwalnie związanych z nielegalnymi grupami zbrojnymi kontrolowanymi przez Moskwę.

„Będziemy wciąż nakładać sankcje na Rosję za jej działania w Donbasie i na Krymie, dopóki nie wdroży ona w pełni porozumienia z Mińska i nie zwróci Półwyspu Krymskiego Ukrainie” – powiedział ambasador Cohen.

Ambasador Rosji przy ONZ Wasilij Niebienzia stwierdził, że o wyborach zadecydowano po śmierci szefa DPR Aleksandra Zacharczenki w wyniku ataku terrorystycznego 31 sierpnia.

„Jest jasne, że to morderstwo miało miejsce na celu zdestabilizowania sytuacji w regionie. Jest to dowód sugerujący, że Ukraińcy byli w to zamieszani” - przekonywał.

Zarzucił zachodnim partnerom, że boją się nawet umożliwić wystąpienia reprezentantom regionów będących przedmiotem debaty. Uzasadniał przeprowadzenie wyborów wypełnieniem próżni we władzach po zamordowaniu Zacharczenki.

Rosja argumentuje, że porozumienie z Mińska odnosi się do wyborów komunalnych. W jej opinii głosowanie w Donbasie nie ma takiego charakteru i nie stanowi naruszenia tego porozumienia.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)