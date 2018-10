Wcześniej w środę opublikowane zostało oświadczenie biura rzeczniczka prasowego MSZ ws. stanowiska resortu spraw zagranicznych wobec wniosku prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry do TK dot. możliwości występowania do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi przez polskie sądy. Resort podkreślił, że stanowisko MSZ ws. wniosku Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry do TK dot. pytań prejudycjalnych zadanych przez polskich sędziów TSUE ma charakter informacyjny i ekspercki; nie kwestionuje dopuszczalności wniosku i nie polemizuje z tezami w nim zawartymi.

"Dokument (stanowisko MSZ - PAP) nie zawiera konkluzji ani wniosków, jakie sugerują niektóre media. Dokument nie kwestionuje w szczególności dopuszczalności wniosku złożonego przez prokuratora generalnego i nie polemizuje z tezami zawartymi w tym wniosku" - głosi oświadczenie Czaputowicza opublikowane w środę.

"W pełni popieram wniosek prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego" - dodał szef MSZ.