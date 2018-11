Nestmedic podpisał umowę na sprzedaż systemu Pregnabit w Finlandii



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Nestmedic zakończył negocjacje i podpisał umowę o współpracy z fińskim dystrybutorem Steripolar Oy. Umowa określa komercyjne warunki dystrybucji systemu telemedycznego Pregnabit w Finlandii i jest pierwszym krokiem w planowanej ekspansji międzynarodowej, w szczególności na rynkach skandynawskich, podała spółka.. Nestmedic realizuje równolegle działania prowadzące do rozszerzenia dystrybucji teleKTG Pregnabit na kolejne kraje.

Obecnie Nestmedic opracowuje plan integracji systemu Pregnabit z IT pierwszego szpitala w Finlandii, co po przeprowadzeniu procedury zakupowej w szpitalu umożliwi złożenie zamówienia przez dystrybutora i sprzedaż systemu Pregnabit.

"Testy KTG Pregnabit przeprowadzane w jednym z wiodących szpitali zakończyliśmy z sukcesem. Dzięki temu mogliśmy prowadzić negocjacje z dystrybutorem dotyczące dopracowania warunków współpracy. Cieszymy się, że nasz wielomiesięczny wysiłek został zakończony podpisaniem umowy. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami dotrzymaliśmy terminu jej zawarcia i rozpoczynamy nowy rozdział w rozwoju Nestmedic. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że współpracujemy z partnerem, który ma ponad 30-letnie doświadczenie w dystrybucji sprzętu medycznego, co daje nam możliwość efektywnie komercjalizować nasz system na rynku fińskim" - powiedziała prezes Nestmedic Patrycja Wizińska-Socha, cytowana w komunikacie.

Podpisana umowa określa szczegółowe warunki handlowe współpracy oraz plan sprzedaży minimalnych ilości systemu telemedycznego Pregnabit na rynku fińskim. W Finlandii realizowany jest nowy model współpracy.

"Spółka sprzedaje urządzenia oraz dostęp do platformy telemedycznej Pregnabit, jednak nie interpretuje wyników badań KTG. Będą one oceniane bezpośrednio przez personel medyczny lokalnego szpitala, podobnie jak badania ze stacjonarnych urządzeń. Nowy model nie wymaga od spółki ponoszenia kosztów stałych, a jednocześnie oferuje bardzo atrakcyjne marże i rentowność" - czytamy również.

Władze Nestmedic planują, że w przyszłym roku na fiński rynek może trafić kilkadziesiąt urządzeń, a system będzie sprzedawany w cenach znacząco wyższych niż na rynku polskim. W ramach realizacji strategii rozwoju spółka planuje prowadzić postępowania przetargowe na zakup urządzeń w szpitalach w Finlandii oraz kontynuować rozmowy z dystrybutorami na innych rynkach.

Finlandia zaliczana jest do jednego z najbardziej otwartych rynków na innowacje i rozwiązania telemedyczne, a także o dużych nakładach finansowych na ochronę zdrowia i opiekę okołoporodową. Roczna liczba urodzeń w Finlandii wynosi 61 tys., a prognozy wydatków na e-health w 2018 r. zakładają 41 mln dolarów, podano.

Wejście na rynek fiński jest pierwszym krokiem do dalszej ekspansji na kraje skandynawskie należące do najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie w pierwszej fazie rozwoju biznesu poza Polską.

"Wszystkie kraje skandynawskie są otwarte na innowacyjne rozwiązania telemedyczne wpływające na zwiększenie standardów opieki okołoporodowej i kładą bardzo duży nacisk na ochronę zdrowia. Dodatkowo, kluczową rolę w opiece okołoporodowej pełni tam położna, dla której nasz system jest dużym ułatwieniem w pracy" - podkreśliła Wizińska-Socha.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

