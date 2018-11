Bank Pekao umożliwił inwestowanie zaangażowane społecznie



Warszawa, 05.11.2018 (ISBnews) - Private Banking Banku Pekao poszerzył portfolio produktów o rozwiązania umożliwiające inwestowanie zaangażowane społecznie, tzw. impact investing. Powodzeniem zakończyła się niepubliczna oferta certyfikatów strukturyzowanych opartych na akcjach spółki Vestas Wind Systems, spełniającej założenia filozofii impact investing. W planach są kolejne takie propozycje.

"Impact investing to inwestowanie zaangażowane społecznie i nowy trend w filozofii alokowania kapitału. Oznacza inwestowanie w spółki odgrywające pozytywną i istotną rolę społeczną, ekonomiczną czy środowiskową. To krok dalej niż inwestowanie odpowiedzialne społecznie (tzw. socially responsible investing). W przypadku odpowiedzialnego społecznie inwestowania eliminuje się tylko z portfolio inwestycyjnego spółki zaangażowane w kontrowersyjną działalność biznesową. Impact investing natomiast polega na świadomym doborze projektów inwestycyjnych, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy warunków i jakości życia" - czytamy w komunikacie.

Globalne firmy inwestycyjne coraz częściej tworzą fundusze, które dobierają spółki wyłącznie według filozofii impact investing. Oprócz pożytecznego celu inwestycyjnego impact investing zakłada również monitorowanie postępów realizacji strategii odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo w takim samym stopniu, jak monitoruje się obietnice firmy co do przyszłych wyników finansowych, podano również.

"Bank Pekao jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce i chcemy, by nasi klienci inwestowali zgodnie ze światowymi trendami, mając na uwadze wpływ na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. Takie podejście do inwestycji jest wśród najzamożniejszych tego świata coraz bardziej naturalne" - powiedziała wiceprezes Roksana Ciurysek-Gedir, cytowana w materiale.

Vestas, największy na świecie producent turbin wiatrowych, z wysoko postawionymi standardami odpowiedzialności społecznej idealnie wpasowuje się w założenia impact investing. Firma zdecydowała się wspierać 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zakłada, że w przypadku 6 z nich może stworzyć wartość dodaną. Głównym z nich jest rozwój oraz powszechna dostępność czystej energii (oprócz tego: działanie w dziedzinie klimatu, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, dobra jakość edukacji, wzrost gospodarczy i godna praca oraz partnerstwa na rzecz celów), wskazano także.

"To dopiero początek, bo w najbliższych miesiącach będą wdrażane kolejne produkty powiązane ze spółkami spełniającymi założenia impact investing, a także z indeksami i funduszami inwestycyjnymi z tego sektora" - podsumowała Ciurysek-Gedir.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)