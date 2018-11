Wassermann pytana, czy komisji wystarczy jedno przesłuchanie Tuska poinformowała, że "dzisiaj wpłynęły do komisji śledczej kolejna akta z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego". "Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest koniec materiałów, które daje ABW" - dodała.

Pytana, czy będą przesłuchiwani jeszcze inni świadkowie, odpowiedziała że nie. "Świadków mamy przesłuchanych wszystkich" - wyjaśniła.

Na pytanie kiedy może być gotowy raport komisji śledczej powiedziała: "Trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Nie ukrywam, że jestem po dość długim maratonie, więc na to pytanie dziś nie odpowiem".

