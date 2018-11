Bank Pekao ocenia, że 2-cyfrowy wzrost zysku netto r: r w 2018 r. jest realny



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Bank Pekao po wynikach za trzy kwartały tego roku ocenia, że uzyskanie 2-cyfrowego wzrostu zysku netto w 2018 roku jest możliwe do zrealizowania, poinformował prezes Michał Krupiński.

"Jest to naszą ambicją i uważamy, że ten cel jest możliwy do zrealizowania" - powiedział Krupiński zapytany, czy podtrzymuje oczekiwanie z początku tego roku dotyczące 2-cyfrowego wzrostu zysku netto w 2018 r.

W I-III kw. 2018 r. bank miał 1 537,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 421 mln zł zysku rok wcześniej.

W całym 2017 r. bank miał 2 475,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 279,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao SA jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - notowany w ramach indeksu WIG20, należy do grona pięciu największych spółek polskiej giełdy.

(ISBnews)