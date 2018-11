Novaturas miało 1,25 mln euro zysku netto, 1,44 mln euro zysku EBIT w III kw.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Novaturas odnotowało 1,25 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,01 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,44 mln euro wobec 4,67 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60 mln euro w III kw. 2018 r. wobec 51,78 mln euro rok wcześniej.

W I-III kw. 2018 r. spółka miała 5,66 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,55 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 140,24 mln euro w porównaniu z 107,98 mln euro rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 7,37 mln euro wobec 9,18 mln euro.

"W pierwszym półroczu grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki, natomiast trzeci kwartał wpłynął negatywnie na wyniki osiągnięte przez 9 miesięcy 2018 r. Niższe rok do roku zyski zanotowane w miesiącach letnich to efekt nadzwyczaj gorącego i suchego meteorologicznego lata, które we wszystkich trzech krajach bałtyckich rozpoczęło się już w maju i utrzymywało się przez czerwiec, lipiec i sierpień" - czytamy w komunikacie.

"Upalne lato ograniczyło popyt na wyjazdy zagraniczne, co przełożyło się negatywnie na zainteresowanie ofertami last minute. W celu ożywienia popytu i sprzedaży przygotowanej oferty, musieliśmy dostosować ceny, co odbiło się na rentowności naszej sprzedaży" - wyjaśnił dyrektor generalny Linas Aldonis, cytowany w komunikacie.

Z oferty grupy od początku roku do końca września br. skorzystało łącznie 243,6 tys. klientów, czyli o 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i więcej niż w całym 2017 r. (233,5 tys. klientów), podano także w materiale.

"Liczba klientów zwiększyła się na niemal wszystkich turystycznych kierunkach, a największą popularnością wśród mieszkańców krajów bałtyckich cieszą się od lat Turcja, Grecja oraz Bułgaria. Jak co roku wzbogacamy przy tym ofertę Grupy Novaturas o nowe destynacje. W sezonie letnim 2018 ponownie zaproponowaliśmy naszym klientom wyjazdy na tunezyjską wyspę Djerba" - skomentował Aldonis.

Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w marcu 2018 r.

(ISBnews)