Asbis liczy na 25 sklepów Apple Premium Reseller w krajach b. ZSRR w poł. 2019r.



Warszawa, 07.11.2018 (ISBnews) - Asbis chce mieć łącznie 25 punktów Apple Premium Reseller (APR) w krajach byłego ZSRR w połowie przyszłego roku wobec 15 posiadanych aktualnie, poinformował poinformował dyrektor finansowy Marios Christou. Asbis oczekuje silnej końcówki bieżącego roku i widzi potencjał do „dobrego wzrostu" w średnim terminie.

"Wyłączność na dystrybucję produktów Apple to jeden z naszych impulsów wzrostowych. Daje nam to styczność z klientem końcowym. Obecnie mamy 15 punktów premium (z tego 7 w Kazachstanie, reszta w innych krajach b. ZSRR, jak Ukraina, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś pod lokalnymi markami). Chcemy sięgnąć 25 punktów w połowie 2019 r. Aktualnie otwiera się jeden punkt na Ukrainie, 2 w Azerbejdżanie, 1 w Gruzji, 1 na Białorusi" - powiedział Christou podczas spotkania z dziennikarzami.

Według jego słów, plany w kanale detalicznym to realizacja umowy dystrybucyjnej z Apple, który oczekiwał budowy sieci franczyzowej na tych rynkach. Inwestycja nie była znacząca dla Asbis, a koncern z Kalifornii partycypuje w części kosztów. Ponadto spółka współpracuje w tym względzie z lokalnymi operatorami detalicznymi. Przedstawiciel spółki zaznaczył, że już działające punkty zarabiają na siebie, a poziom 25 punktów jest docelowy.

"Uważamy, że jesteśmy w [dobrej] sytuacji do wypracowania bardzo silnych wyników w końcówce roku. Posiadamy dobry fundament do dalszych wzrostów we wszystkich krajach. Widzimy potencjał do dobrego wzrostu w średnim terminie, gdyż wciąż jest przestrzeń do nasycenia rynków na których działamy" - zaznaczył Christou.

Wskazał ponadto, że grupa jest blisko dodatnich operacyjnych przepływów, co jest dobrą podstawą do wyników IV kw., który "zawsze jest bardzie dobry pod tym względem".

Czynniki wzrostu dla Asbis to m.in.: dalszy wzrost biznesu z Apple (spółka oczekuje znacznego wzrostu z pozyskania nowych klientów w nowych kanałach na rynkach grupy); sprzedaż z wartością dodaną z tytułu zdobytych dużych projektów sprzedażowych, w tym dostaw do budowanych centrów danych. Asbis oczekuje ponadto dalszych wzrostów przychodów ze sprzedaży tabletów i laptopów, wzrost sprzedaży akcesoriów na bazie master dystrybucji w regionie EMEA.

Grupa oczekuje ponadto wzrostu w markach własnych.

"Szczególnie w IV kw. kiedy nastąpi rozpoczęcie sprzedaży rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa (inteligentny dom, czujniki) i innych produktów pod marką własną Perenio oraz nową ofertą konsumencką Prestigio i Canyon. Kolejna, nowa marka własna planowana jest w segmencie serwerów na początku przyszłego roku" - podsumował Christou.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)