Indeks S&P 500 rośnie o 1,26 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 1,11 proc., a Nasdaq Comp. rośnie o 1,82 proc.

W ramach indeksu S&P 500 najbardziej zyskują spółki opieki zdrowotnej oraz sektora IT. Analitycy uważają, że impas w Kongresie spowoduje, że przegłosowanie restrykcyjnych regulacji dla tych branż nie będzie możliwe.

Akcje Alphabet rosną o 3 proc., a Facebooka i Twittera o ok. 2 proc.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 rośnie o 1,07 proc., niemiecki DAX zwyżkuje o 0,82 proc., francuski CAC 40 idzie w górę o 1,17 proc., a brytyjski FTSE 100 jest 1,05 proc. na plusie.

W ramach indeksu szerokiego rynku Stoxx Europe 600 zwyżkuje w środę o 1,7 proc. sektor nieruchomości i jest to tego dnia najlepszy europejski sektor.

W środę mocno zyskuje też sektor bankowy - o 1,3 proc., a zwyżkom przewodzą banki z Hiszpanii.

Akcje BMW idą w dół o ok. 2 proc. po tym, jak producent samochodów ogłosił w III kw. 2018 r. zysk EBIT w wysokości 1,75 mld euro wobec 1,91 mld euro oczekiwań.

Walory Credit Agricole tracą ok. 1,5 proc. w reakcji na wyniki finansowe banku za III kw.

Dolar osłabia się o 0,37 proc. wobec koszyka walut do 95,95 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,5 proc. do 1,1468.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,14 proc. do 113,34.

Kurs funta zwyżkuje o 0,45 proc. wobec dolara do 1,3143.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pkt. bazowe do 3,19 proc. Z kolei rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1 pkt bazowy - do 0,44 proc., a ich włoskich odpowiedników - idzie w dół o 6 pb do 3,33 proc.

PO WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH IMPAS W KONGRESIE USA

We wtorkowych wyborach do amerykańskiego Kongresu Partia Demokratyczna przejęła od Republikanów kontrolę nad Izbą Reprezentantów, ale ci drudzy utrzymali większość w Senacie, wynika z ogłoszonych do tej pory rezultatów. Wyniki były zgodne z przedwyborczymi sondażami i prognozami rynkowymi.

Analityk Commerzbanku Ulrich Leuchtmann stwierdził, że utrzymanie przez GOP przewagi w Izbie Reprezentantów „oznaczałoby obniżki podatków oraz utrzymanie wydatków fiskalnych na obecnym poziomie”.

"Odsuwają się w czasie istotne dla rynków tematy, takie jak republikański plan inwestycji infrastrukturalnych. Uważam, że może nie być w interesie Demokratów wspieranie gospodarki, a przez to pomaganie wzrostowi poparcia dla GOP i Trumpa" - powiedział PAP Biznes dyrektor ds. rynków globalnych TFI PZU Jarosław Leśniczak.

Przedstawiciele Demokratów zapowiadają, że większość w Izbie Reprezentantów będą wykorzystywać do przeciwstawiania się niektórym politycznym inicjatywom Trumpa.

Prezydent Donald Trump ocenił, że wynik Partii Republikańskiej we wtorkowych wyborach środka kadencji to "olbrzymi sukces". Republikanie stracili w tym głosowaniu kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA, ale utrzymali większość w Senacie.

„Zwycięstwo Demokratów w wyborach do Izby Reprezentantów oznacza, że Donald Trump może mieć trudności, by wprowadzać w życie swój program” – napisano w środowym raporcie Santander.

"Nie zakładamy jednak istotnych zmian polityki handlowej i relacji z Chinami, oba ugrupowania są zaniepokojone tempem ekspansji międzynarodowej Chin" - ocenili w raporcie analitycy ING.

ROZPOCZYNA SIĘ DWUDNIOWE POSIEDZENIE FEDU

W środę rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W czwartek o godz. 20.00 Fed ogłosi decyzję dotyczącą poziomu stóp procentowych w USA. Analitycy nie przewidują zmiany stóp na czwartkowym posiedzeniu.

Według Wina Thina, stratega Brown Brothers Harriman & Co. stopy procentowe powinny rosnąć w najbliższym czasie ze względu na wzrost presji płacowej i cenowej.

„Obecne stanowisko Fedu ws. polityki fiskalnej i perspektywy makro pozostaje nienaruszone, dlatego Fed powinien czuć się pewnie podnosząc stopy w najbliższym czasie” – powiedział.

ZMIANY W SKŁADZIE EBC

Według agencji Bloomberga, Andrea Enria ma zostać powołany przez Europejski Bank Centralny na przewodniczącego Rady ds. Nadzoru EBC. Pochodzacy z Włoch Enria ma zastąpić na stanowisku Danielle Nouy, której kadencja kończy się w grudniu. Włoch wygrał tajne głosowanie z Sharon Donnery z Irlandii, które wcześniej była typowana jako faworytka do objęcia stanowiska.

TARCIA WE WŁOSKIEJ KOALICJI

We Włoszech na środę przewidziane zostało głosowanie nad wotum zaufania koalicyjnego rządu Ligi i Ruchu 5 Gwiazd. Między partiami rośnie napięcie wokół ustawy zaostrzającej przepisy azylowe - pięciu senatorów Ruchu 5 Gwiazd sprzeciwia się proponowanym regulacjom, a rząd chce ich za pomocą głosowania "przywołać do porządku" lub usunąć z partii, jeśli zagłosują przeciw rządowi.

Agencja Reutera podała w środę, że prezes EBC Mario Draghi ostrzegł włoskiego ministra finansów Giovanniego Trię, że wyższy deficyt budżetowy wymaga większej dyscypliny fiskalnej. Włochy mają jeszcze 6 dni, by przedstawić Komisji Europejskiej poprawioną wersję ustawy budżetowej na 2019 r.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 1,37 proc. do 61,32 USD za baryłkę, natomiast cena ropy Brent w Londynie idzie w górę o 0,86 proc. do 71,5 dolarów za baryłkę.