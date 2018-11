Hawe Telekom uruchomił rozwiązanie Huawei na swojej sieci światłowodowej



Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Hawe Telekom uruchomił na własnej sieci światłowodowej o długości prawie 4 000 km usługę o nazwie Fiber Doctor. Rozwiązanie klasy ONMS (Optical Network Monitoring System) zostało zakupione od firmy Huawei, podał operator.

"Umożliwia ono obniżenie kosztów eksploatacji sieci w zakresie usuwania awarii o nawet 20% dzięki zdecydowanemu skróceniu czasu usuwania potencjalnych awarii średnio o 60 minut w każdym miejscu światłowodowego ringu Hawe Telekom. To pierwsze takie rozwiązanie uruchomione na polskim rynku" - czytamy w komunikacie.

Uruchomiony przez Hawe Telekom system Fiber Doctor zapewnia między innymi pełną wizualizację w systemie nadzoru pomiarów OTDR wraz ze wskazaniem wykrytych zdarzeń oraz zdalny monitoring jakości włókien liniowych systemu DWDM. Umożliwia także zapis, przechowywanie oraz porównywanie historycznych danych pomiarowych, co pozwala na wyprzedzające wykrywanie zdarzeń jakie w dłuższej perspektywie mogą doprowadzić do utraty ciągłości posiadanej sieci światłowodowej, podano także.

"Fiber Doctor na naszej sieci przyczyni się do podniesienia na topowy poziom monitoringu posiadanej sieci światłowodowej, co z pewnością przyczyni się do: obniżenia kosztów eksploatacji sieci, aktywnego zwiększenia bezpieczeństwa sieci oraz usprawnienia procesu związanego z usuwaniem powstałych awarii na sieci w wyniku działań czynników zewnętrznych. Na całym naszym światłowodowym ringu będziemy mieli de facto on-line monitoring wszelkich zdarzeń, które mogłyby zakłócić jego działanie. To zdecydowanie przyśpieszy usuwanie potencjalnych awarii na naszej sieci średnio o 60 minut w każdym miejscu światłowodowego ringu. To unikatowe rozwiązanie na polskim rynku" - powiedział wiceprezes Hawe Telekom Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.

Hawe Telekom to operator infrastrukturalny, którego głównym celem jest dostarczanie usług telekomunikacyjnych w modelu Operator dla Operatorów.

