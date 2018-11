Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas informuje, że rada nadzorcza banku, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2018 roku powołała Kazimierza Łabno do zarządu banku na stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BGŻ BNP Paribas na okres do czasu zakończenia bieżącej trzyletniej wspólnej kadencji członków zarządu banku" - czytamy w komunikacie.



Kazimierz Łabno jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek bankowość). Posiada blisko 30-letnie doświadczenie w pracy przy uniwersalnych projektach bankowych, w obszarze nearshoringu i operacji. Karierę w bankowości rozpoczął w 1990 roku w Banku BPH, z którym był związany do 2010 roku. Odpowiadał m.in. za projekt połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego z Powszechnym Bankiem Kredytowym. W 2005 roku kierował procesem podziału Banku BPH. W 2007 roku objął stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za IT, operacje, usługi i integrację. W 2010 roku zakończył karierę w Banku BPH i został kierownikiem Departamentu Projektów Strategicznych w Alior Banku. W 2012 roku przerwał karierę bankową i stworzył od podstaw fabrykę opakowań z tektury falistej – TriPack Ltd. W 2013 roku przez 8 miesięcy zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu spółki IT BPS należącej do Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Od listopada 2013 roku pełnił funkcję dyrektora ds. operacji i menedżera ds. transformacji w Raiffeisen Bank Polska, podano także.



Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Na koniec 2017 r. jego aktywa wyniosły 72,75 mld zł.



