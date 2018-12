WIG20 na wtorkowym zamknięciu wzrósł o 1,5 proc. i wyniósł 2.315,2 pkt., co jest najwyższym poziomem zamknięcia od 5 grudnia. Do najwyższego pułapu jaki indeks blue chipów osiągnął w grudniu (2.355,3 pkt. w ujęciu intra-day) brakuje mu około 1,7 proc.

Wtorkową sesję na plusie zakończył także WIG (+0,9 proc. i 58.719,3 pkt.). Gorzej zaprezentowały się indeksy grupujące małe i średnie spółki - sWIG80 stracił 0,6 proc. (10.622,9 pkt.), a mWIG40 poszedł w dół o 0,3 proc. (4.000,8 pkt.).

Obroty na głównym rynku wyniosły 985 mln zł, z czego 823 mln zł wygenerowały blue chipy.

Najmocniej wśród blue chipów wzrosła wycena CCC (+5,9 proc.) i Banku Pekao (+4,5 proc.).

Na 0,6-proc. minusie znalazł się kurs Orlenu. PKN Orlen poinformował w komunikacie, że wdraża program operacyjny dla biopaliw, który zakłada budowę instalacji produkcyjnych biopaliw, prace badawczo-rozwojowe oraz dostosowanie operacyjne w obszarze logistyki.

Na szerokim rynku o 10,9 proc. spadła wartość akcji Ursusa. Jak podał PZPM, Ursus zarejestrował w okresie styczeń-listopad 316 nowych ciągników rolniczych, o 49,8 proc. mniej rdr.

O 1,6 proc. wzrósł kurs Wieltonu. PZPM podał, że spółka w okresie styczeń-listopad 2018 roku zarejestrowała 3.775 nowych przyczep i naczep, o 5,2 proc. więcej rdr.

O 0,5 proc. potaniały akcje Budimeksu. Spółka podała, że Fernando Luis Pascual Larragoiti zrezygnował z dniem 18 grudnia 2018 roku z funkcji pełnienia obowiązków wiceprezesa Budimeksu. Funkcję wiceprezesa w Budimeksie sprawował od kwietnia 2014 roku.

Kurs XTB spadł o 1,7 proc. Prezes XTB, Omar Arnaout poinformował PAP Biznes, że liczy na to, iż XTB w przyszłym roku otrzyma licencję na działalność brokerską w Republice Południowej Afryki i w Kolumbii. Celem jest, by do końca 2019 roku znacząca część przychodów operacyjnych spółki pochodziła spoza Unii Europejskiej.

Na zachodnioeuropejskich parkietach w momencie zamknięcia sesji w Warszawie przeważały umiarkowane spadki. DAX i FTSE MIB nie notowały zmian, FTSE spadał o 0,8 proc., a CAC zniżkował o 0,5 proc. Na Wall Street DJI rósł o 0,4 proc., a S&P500 zwyżkował O 0,3 proc.

