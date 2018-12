Źródło: RynekPierwotny.pl

Pod koniec każdego roku mamy do czynienia z wyraźnym wzrostem konsumpcji. Wiele zakupów konsumpcyjnych jest finansowanych kredytem, co zwiększa ogólną wartość zadłużenia gospodarstw domowych. W przypadku Polski, takie konsumpcyjne długi nie są jeszcze bardzo poważnym problemem. Warto dowiedzieć się, które kraje pod względem poziomu zadłużenia gospodarstw domowych notują wyższe wyniki aniżeli Polska. To ciekawa kwestia, ponieważ znacznie częściej bywa podawane zadłużenie sektora publicznego.