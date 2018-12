"IP box to kolejne rozwiązanie, które ma sprawić, że osiągniemy pułap innowacyjności założony w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Czyli, nie tylko poziom wydatków na badania i rozwój, ale także na zwiększony poziom przychodów osiąganych z tytułu komercjalizacji własności intelektualnej. IP box opracowany wspólnie z Ministerstwem Finansów to rekordowo niski, 5-proc. podatek CIT i PIT dla tych, którzy uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej" - powiedziała ISBnews i ISBnews.tv minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Wyjaśniła jednocześnie, że niższy, 5-proc. podatek CIT i PIT będzie mogło płacić przedsiębiorstwo, które, inwestując w B+R, opracuje np. nową technologię, zastrzeże ją (czyli zdobędzie na nią tzw. kwalifikowane prawo własności intelektualnej), a następnie będzie uzyskiwać przychód z jego komercjalizacji. Może to być sprzedaż produktu, w którym zawarta jest owa kwalifikowana własność intelektualna lub udzielenie licencji.

"Cały pakiet, który przygotowaliśmy, czyli: pierwsza i druga ustawa o innowacyjności, które już teraz dają duże ulgi tym, którzy wydają pieniądze na badania i rozwój oraz IP box, tworzy kompletny ekosystem proinnowacyjny dla najbardziej zaawansowanych technologicznie przedsiębiorców" - powiedziała minister.

"Mamy nadzieję, że to rozwiązanie zachęci jeszcze bardziej nie tylko naszych rodzimych przedsiębiorców, tych którzy już są dzisiaj w Polsce, ale także inwestorów zagranicznych do tego, aby przyjeżdżać do Polski i tutaj lokować swoje inwestycje" - podkreśliła Emilewicz.

>>> Czytaj też:Co zmieni się w podatkach w 2019 roku?