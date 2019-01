"Rodzina stanowi absolutny fundament społecznego ustroju państwa" – mówił, cytowany przez Kancelarię Prezydenta RP, Andrzej Duda podczas debaty poświęconej rodzinie, która odbyła się ubiegłym roku w Pałacu Prezydenckim.

Kancelaria m.in. przypomniała, że z okazji Dnia Dziecka prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w festynie rodzinnym „Rodzina z Energią”. Prezydent dziękował wówczas rodzicom za patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.

Jak czytamy we wtorek na stronie internetowej KPRP, para prezydencka uczestniczyła też w licznych akcjach charytatywnych, m.in. Caritas Polska "Tornister Pełen Uśmiechów" czy w projekcie "Szlachetna Paczka", a także w przygotowaniu wyprawek szkolnych dla dzieci z Polski oraz polskich rodzin mieszkających na Ukrainie.

W 2018 r. prezydent Andrzej Duda aktywnie też wspierał i kibicował polskim sportowcom. Prezydent z małżonką kibicowali np. polskim skoczkom podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu, na których Kamil Stoch zdobył 3. w karierze złoty medal. W Łodzi zaś para prezydencka zainaugurowała cykl letnich treningów dla dzieci i młodzieży Marcin Gortat Camp organizowanych przez Fundację koszykarza Mierz Wysoko.

Jak podkreśla KPRP, przez cały rok para prezydencka wspierała i doceniała także sukcesy sportowców z niepełnosprawnościami. Andrzej Duda wręczył nominacje sportowcom występującym w zimowych igrzyskach paraolimpijskich w Pjongczangu. "Chylę czoło przed państwa hartem ducha i wspaniałymi wynikami – mówił prezydent podczas spotkania z medalistami Paralekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Berlinie 2018. W spotkaniu uczestniczyła również małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda.

W minionym roku prezydent promował też polską gospodarkę m.in. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, gdzie oprócz rozmów z szefami rządów i państw, odbył wiele spotkań z przedstawicielami biznesu. W 2018 roku w Nowym Jorku i w Sydney Andrzej Duda otworzył nowe biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które ułatwiają ekspansję polskiego biznesu na obce rynki.

Jak zaznacza KPRP, na forum krajowym promocji polskiej przedsiębiorczości służy przede wszystkim doroczna Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP – najważniejsze tego rodzaju wyróżnienie na polskim rynku. W 2018 r. Andrzej Duda wręczył nagrody podczas Kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce.

W Jasionce Andrzej Duda zapowiedział powołanie Rady ds. Przedsiębiorczości, która będzie "dyskutować nad tym, co można w polskim systemie prawnym poprawić, w jaki sposób ułatwić funkcjonowanie polskiemu biznesowi i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do jego rozwoju, do budowania naszej pomyślności i coraz lepszych warunków życia dla naszego społeczeństwa".

Kancelarii Prezydenta przypomina też, że stałym punktem w kalendarzu Andrzeja Dudy są wizyty w siedzibach nagrodzonych polskich firm. Odwiedził supernowoczesną siedzibę firmy Plastica, gościł w fabryce pojazdów elektrycznych MELEX, przyjechał do fabryki oraz nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego Wieltonu spotkał się też z kierownictwem i załogą zakładu ANWIL.

Wsparcie polskiego przemysłu było także celem wizyty w Kielcach na XXVI edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. To od lat najważniejsze wydarzenie branży zbrojeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Szczególną uwagę prezydent Andrzej Duda kieruje w stronę młodych, innowacyjnych firm. Wprost dla nich przeznaczony jest projekt "Startupy w Pałacu" – ma on ułatwić znalezienie dalszych możliwości rozwoju, inwestorów, partnerów biznesowych oraz nowych rynków zbytu.

W 2018 r. Prezydent RP zainicjował dyskusję na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji w perspektywie 5-10-20 lat. Temu poświęcone były trzy konferencje zorganizowane w Pałacu Prezydenckim: "Biotechnologia", "Elektromobilność", "Przemysł Kosmiczny".(PAP)