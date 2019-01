Czescy europosłowie mają w PE 21 mandatów. Poprzednie wybory, w 2014 r., charakteryzowały się rekordowo niską frekwencją. Do urn poszło zaledwie 18,2 proc. uprawnionych do głosowania. Zarówno prezydent Zeman, jak i premier Andrej Babisz oraz inni czołowi politycy podkreślali w ostatnich wypowiedziach konieczność skuteczniejszego przekonywania Czechów do udziału w wyborach europejskich.

Przed pięcioma laty wygrał ruch ANO obecnego premiera Babisza. W PE są także reprezentowane: Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CzSSD), która współtworzy rząd, Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSCzM) oraz trzy ugrupowania obecnej centroprawicowej opozycji.

Czeskie partie polityczne są w trakcie ustalania list kandydatów w wyborach do PE oraz wskazywania liderów list. Mają to już za sobą prawicowa Obywatelska Partia Demokratyczna (ODS), ugrupowanie Burmistrzowie i Niezależni (STAN) oraz KSCzM.

Obserwatorzy z dużym zainteresowaniem oczekują na wynik posiedzenia kierownictwa Czeskiej Partii Piratów, które zaplanowano na 19 i 20 stycznia. Piraci w 2014 r. nie uzyskali żadnego mandatu w PE, ale w wyborach parlamentarnych w 2017 r. zajęli trzecie miejsce. Od tej pory zyskują na popularności, o czym świadczy zajęcie kilku kluczowych miejsc w zeszłorocznych wyborach samorządowych. Od połowy listopada przedstawiciel Piratów Zdeniek Hrzib jest prezydentem Pragi. W tym samym czasie co Piraci o liście kandydatów oraz liderze głosowania zdecyduje ruch premiera ANO.

W pozostałych państwach UE wybory do Parlamentu Europejskiego odbywać się będą między czwartkiem 23 maja a niedzielą 26 maja.

Z Pragi Piotr Górecki (PAP)