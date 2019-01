BM Reflex nie spodziewa się podwyżek cen paliw na stacjach w najbliższych dniach



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews/ BM Reflex) - Ceny paliw na stacjach nie powinny wzrastać w najbliższych dnia, a niewykluczone, że na części stacji będzie można zaobserwować dalsze obniżki, wynika z komentarza rynkowego analityków Biura Maklerskiego Reflex.

Poniżej komentarz rynkowy BM Reflex:

- Od początku roku ropa Brent zdrożała już 15% wywołując ponowne podwyżki hurtowych cen paliw na rynku krajowym.

- Na stacjach kolejny tydzień z rzędu obserwujemy obniżki cen średnio o 3 – 4 grosze na litrze.

- W przypadku benzyny obniżki notujemy od 13 tygodni, a oleju napędowego od 9 tygodni.

Średnie detaliczne ceny paliw na dzień 10-01-2019 ukształtowały się na następującym poziomie: benzyna bezołowiowa 95 – 4,78 zł/l (-3 gr/l), benzyna bezołowiowa 98 - 5,12 zł/l (-4 gr/l), olej napędowy – 5,03 zł/l (-4 gr/l), autogaz – 2,30 zł/l (-3 gr/l).

Od początku roku ropa Brent zdrożała już 15% wywołując ponowne podwyżki hurtowych cen paliw na rynku krajowym. Benzyna bezołowiowa 95 w hurcie zdrożała o ok. 15 groszy na litrze, benzyna bezołowiowa 98 o blisko 20 gr/l, a olej napędowy o 16 gr/l.

Wzrostom cen sprzyjają szanse na pozytywne rozstrzygnięcie negocjacji handlowych między USA i Chinami, co powinno stanowić istotne wsparcie dla cen ropy naftowej oraz dalszy spadek zapasów w USA i mniejsza produkcja z krajów OPEC+.

Departament Energii USA nie potwierdził co prawda tak dużego spadku amerykańskich zapasów ropy naftowej jak podał API. Zgodnie bowiem z danymi EIA rezerwy ropy w USA zmniejszyły się 1,7 mln do 439,7 mln bbl. Znacznie wzrosły natomiast zapasy produktów gotowych. Rezerwy benzyn zwiększyły się 8,1 mln bbl, olejów zaś 10,6 mln bbl.

Istotne dla dalszego kierunku cen ropy będą dzisiejsze dane na temat wiertni w USA. Niewykluczone, że ich liczba spadnie, ze względu między innymi na spadki cen ropy w końcówce 2018 roku.

Z kolei na stacjach w dalszym ciągu obserwujemy obniżki cen średnio o 3 – 4 grosze na litrze. W przypadku benzyny obniżki notujemy już od 13 tygodni, a oleju napędowego od 9 tygodni. Tym samym ceny benzyny 95 spadły do poziomu z kwietnia 2018 r. i są wyższe niż przed rokiem tylko o 8 groszy na litrze. Mniej korzystna sytuacja utrzymuje się dla posiadaczy diesli. Mimo spadku cen na stacjach, olej wciąż pozostaje droższy o 43 grosze na litrze wobec poziomu sprzed roku i droższy od benzyny średnio o 25 groszy. Po raz ostatni niewiele ponad 5 zł/l płaciliśmy na przełomie sierpnia i września 2018 r.

Ze spadków cen szczególnie zadowoleni będą podróżujący na zimowy wypoczynek. Od najbliższego weekendu rozpoczynają się zimowe ferie w części województw i nic nie wskazuje na to, żeby najbliższe dni przyniosły podwyżki cen na stacjach. Co więcej niewykluczone, że na części stacji zwłaszcza z cenami powyżej średniej krajowej możemy obserwować dalsze obniżki.

Warto zwrócić jednak uwagę, że rosnące ceny paliw na rynku hurtowym, będą znacznie ograniczały miejsce do dalszych obniżek cen paliw na stacjach.

Aktualny poziom cen paliw w krajowych rafineriach:

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 11-01-2019 w Orlenie: Eurosuper 95 – 3514 PLN/1000l (wzrost o 72 PLN/1000l w porównaniu do cen z 4-01-2019), Superplus 98 – 3745 PLN/1000l (wzrost o 112 PLN/1000l), olej napędowy 3838 PLN/1000 l (wzrost o 136 PLN/1000l), olej napędowy grzewczy 2481 PLN/1000 l (wzrost o 169 PLN/1000l).

Poziom hurtowych cen paliw (netto) na dzień 11-01-2019 w Lotosie: Eurosuper 95 – 3522 PLN/1000l (wzrost o 80 PLN/1000l w porównaniu do cen z 4-01-2019), Superplus 98 – 3762 PLN/1000l (wzrost o 129 PLN/1000l), olej napędowy 3850 PLN/1000 l (wzrost o 140 PLN/1000), olej napędowy do celów opałowych 2481 PLN/1000 l (wzrost o 169 PLN/1000l).

(ISBnews/ BM Reflex)