Atal przekazał 2 678 lokali w 2018 r., wzrost o 16% r: r



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Atal przekazał 2 678 lokali mieszkalnych i usługowych w 2018 r., czyli o ponad 16% więcej r/r (2 308), podała spółka. Najwięcej lokali zostało wydanych w Krakowie (843), Warszawie (650) i Wrocławiu (494). Plany na 2019 rok zakładają, że sprzedaż pozostanie na wysokim poziomie, co najmniej takim jak przed rokiem.

W ubiegłym roku spółka zakontraktowała 2 420 lokali. Najwięcej umów deweloperskich podpisano we Wrocławiu (510), Łodzi (484) i Warszawie (450), przypomniano.

"Atal kolejny już rok z rzędu zwiększył liczbę przekazanych lokali, co jest wynikiem m.in. wzrastającej kontraktacji w minionych latach. Rosnąca liczba wydań sprawia, że spółka notuje historycznie najwyższe przychody i zysk netto. Nadal jednak naszym priorytetem pozostaje utrzymywanie wysokiej rentowności projektów deweloperskich. Naszą kluczową przewagą rynkową pozostaje dywersyfikacja biznesu - Atal to jedyny deweloper obecny we wszystkich największych aglomeracjach w Polsce. To gwarantuje nam niezależność od koniunktury panującej na poszczególnych rynkach i stwarza potencjał dalszego zwiększania sprzedaży" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku Atal nabył 14 gruntów w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i na Śląsku za łączną kwotę ok. 135 mln zł. Zsumowany PUM tych gruntów to ok. 166 tys. m2. Oznacza to koszt zakupu mkw. PUM na poziomie 812 zł. W całym zeszłym roku Atal wydał na zakup nowych gruntów ponad 232,3 mln zł, co stanowiło rekordowy wynik w historii firmy.

W trakcie trzech kwartałów 2018 roku Atal wprowadził do sprzedaży w sumie 17 projektów z ponad 2 812 lokalami - w Łodzi Pomorska Park III oraz Apartamenty Drewnowska 43 II, w Trójmieście Przystań Letnica I i Modern Tower w Gdyni, we Wrocławiu I etap Krakowskiej 37 oraz kolejne etapy (III-IV) Nowego Miasta Różanka, w Krakowie ATAL Kliny Zacisze I, II A i B oraz czwarty etap Atal Residence Zabłocie czy Bagry Park Lokale Inwestycyjne, w Katowicach I i II etap osiedla Nowy Brynów, w Poznaniu natomiast I i II etap Milczańska Apartamenty oraz Rezydencja Chwaliszewo, w Warszawie zaś III etap Osiedla Warszawa, wskazano także.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)