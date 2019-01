Enea rozszerzyła ofertę Enea Eco o piece powierzchniowo-akumulacyjne



Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Enea rozszerzyła ofertę sprzedaży energii elektrycznej Enea Eco o piece powierzchniowo-akumulacyjne, podała spółka.

"Produkt stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie klientów poszukujących rozwiązań pozwalających na efektywne oraz komfortowe ogrzewanie swoich mieszkań. Dążymy do tego, by nasze produkty były innowacyjne, podnosiły jakość i komfort życia naszych klientów, dawały także wymierne oszczędności. Piece powierzchniowo-akumulacyjne to nasza propozycja dla osób które troszczą się o środowisko" - powiedział dyrektor Departamentu Sprzedaży w Enei Bartosz Zieliński, cytowany w komunikacie.

Czas poboru prądu przez piec powierzchniowo-akumulacyjny to średnio tylko 4 do 6 godzin w ciągu doby. Zastosowane systemy sterowania optymalizują pracę pieca i pozwalają na zmniejszenie mocy zainstalowanych urządzeń w stosunku do innych rozwiązań, wyjaśniono.

"Wymieniając stare źródła ciepła na piece powierzchniowo-akumulacyjne, klienci Enei mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach rządowego programu 'Czyste Powietrze'. Jego celem jest ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Oferta Enei, obejmująca piece powierzchniowo-akumulacyjne, wspiera walkę ze smogiem" - dodał Zieliński.

Enea oferuje także pompy ciepła, które pozwalają na obniżenie rachunków za ogrzewanie domu i wody użytkowej.

Enea na początku roku wprowadziła ofertę Enea Eco, która wspiera walkę ze smogiem i promuje zwiększanie zużycia prądu w godzinach nocnych ze względu na niższe koszty. Enea Eco dzięki preferencyjnym cenom, ma zachęcić klientów do korzystania z ogrzewania elektrycznego.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

