Budimex miał wstępnie 75 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex wyniósł 75 mln zł w IV kw. 2018 r., co stanowi spadek o 52 mln zł r/r (-41%), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Wynik netto segmentu budowlanego za IV kwartał 2018 roku wyniósł 50 mln zł, co oznacza spadek o 67 mln zł r/r (-57%), podano także.

"Spadek skonsolidowanego wyniku netto w części budowlanej wynika przede wszystkim z niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen materiałów i usług oraz braku realnej waloryzacji cen w kontraktach długoterminowych" - wyjaśniono w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)