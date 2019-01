"Ta sprawa jest indywidualnym przypadkiem. Mamy nadzieję, że polska strona w tej sprawie umożliwi wszelki dostęp konsularny zgodnie z prawem i regulacjami do osoby, której ona dotyczy, oraz zapewni przysługujące jej prawa" - oświadczyła rzecznika chińskiego MSZ Hua Chunying.

Hua, zapytana o możliwość ograniczenia przez Polskę używania produktów Huawei w administracji i agencjach rządowych, broniła firmy. "Jedynie dysponując faktami i dowodami możemy wiedzieć, które firmy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. Sądzę, że o reputacji Huawei świadczy uznanie ze strony jej partnerów. Wzywamy wszystkie zaangażowane strony do zaprzestania bezpodstawnych fabrykacji i nieuzasadnionych restrykcji w stosunku do Huawei i innych chińskich przedsiębiorstw i stworzenia uczciwego i dobrego klimatu do wzajemnych inwestycji i normalnej współpracy między firmami z obu stron" - powiedziała.

"Używanie kwestii bezpieczeństwa do zakłócania, utrudniania bądź ograniczania normalnej współpracy między przedsiębiorstwami na końcu uderzy w interesy tego, kto tak robi" - ostrzegła rzeczniczka.

W piątek polskie władze poinformowały o aresztowaniu pod zarzutem szpiegostwa dwóch osób: chińskiego pracownika firmy Huawei oraz byłego pracownika Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sobotę Huawei poinformował o zwolnieniu z pracy Weijinga W., dodając, że "jego działania nie są związane z firmą". Polskie władze z kolei podały, że zarzuty dotyczą indywidualnych działań i nie mają bezpośredniego związku z Huawei.

Wokół Huawei narasta w ostatnich miesiącach coraz więcej kontrowersji. Stany Zjednoczone uważają, że sprzęt tej firmy może być używany przez władze chińskie do szpiegowania i ograniczają jej dostęp do amerykańskiego rynku. Podobne wątpliwości zaczynają mieć też niektóre państwa europejskie. Sprawa nabiera szczególnego znaczenia z związku z tym, że część państw przymierza się do rozpisania bądź rozstrzygnięcia przetargów na sieci 5G i w niektórych dyskutowana jest kwestia wykluczenia z nich Huawei.

Firma Huawei jest największym na świecie producentów sprzętu telekomunikacyjnego.

