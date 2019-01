Polska Agencja Kosmiczna: Polska została członkiem Konsorcjum SST



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Polska została członkiem Konsorcjum SST (Space Surveillance and Tracking - Obserwacja i Śledzenie Obiektów Kosmicznych), poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (PAK). Dołączenie do konsorcjum umożliwi krajowym podmiotom udział w przedsięwzięciach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których budżet w bieżącej i przyszłej perspektywie finansowej może wynieść ponad 350 mln euro, podano także.

Komisja Europejska uruchomiła w 2014 r. program SST związany z monitorowanie obiektów kosmicznych (satelitów i śmieci kosmicznych). Do jego koordynacji powołano europejskie Konsorcjum SST, w skład którego weszły: Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Do tego grona z końcem 2018 r. dołączyła Rumunia, Portugalia i Polska, którą w konsorcjum reprezentować będzie Polska Agencja Kosmiczna. Polska jako członek Konsorcjum SST zapewni wykorzystanie na rzecz europejskiego systemu 19 teleskopów i stacji laserowej, których operatorami są krajowe podmioty, oraz narzędzia programistyczne i kompetencje związane z przetwarzaniem i analizą danych SST, podano w komunikacie.

"Przystąpienie do Konsorcjum SST pozwoli na dalszy rozwój krajowych zdolności związanych z obserwacją i budowaniem świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, wzrost kompetencji i konkurencyjności krajowego sektora kosmicznego i zwiększenie jego roli w bieżących i przyszłych programach UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Dlatego ustanowienie, rozwój i eksploatację krajowego systemu świadomości sytuacyjnej w kosmosie ujęliśmy jako jeden z pięciu dużych projektów, które mają być realizowane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2019-2021" - powiedział prezes Polskiej Agencji Kosmicznej dr hab. Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Na realizację programu w bieżącej perspektywie finansowej UE przeznaczyła około 100 mln euro, a w kolejnej perspektywie na ten cel zabezpieczonych jest obecnie około 250 mln euro. Środki te są przeznaczone na finansowanie projektów z obszaru SST realizowanych przez państwa członkowskie konsorcjum, w tym Polskę.

"Członkostwo w konsorcjum umożliwi krajowym podmiotom udział w zapewnianiu bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury kosmicznej. Przede wszystkim zaś pozwoli na szybszy rozwój krajowego systemu SST, który zapewni Polsce dane niezbędne do ochrony przyszłych krajowych satelitów oraz będzie wspierać bezpieczeństwo i obronność państwa poprzez monitoring zagrożeń z przestrzeni kosmicznej" - czytamy także.

Uczestnictwo w europejskim programie niesie też duży potencjał naukowy i biznesowy. Zapewnienie operacyjności sensorów tworzących polską infrastrukturę SST, możliwość ich modernizacji, zapotrzebowanie na nowe - wszystko to ułatwi polskim podmiotom szybszy wzrost kompetencji w obszarze SST, obserwacji optycznych, laserowych i radarowych. Zaś opracowane nowoczesne produkty i usługi będą mogły być oferowane również na rynku globalnym, który będzie rósł w związku z trendem New Space, wynoszeniem coraz większej liczby mikro- i mniejszych satelitów, planowanym rozwojem mega kostelacji oraz nowymi obszarami, takimi jak serwisowanie satelitów na orbicie czy - w dalszej perspektywie - pozyskiwanie surowców z ciał niebieskich, podsumowano w materiale.

Polska Agencja Kosmiczna jest rządowym organem wykonawczym podlegającym prezesowi Rady Ministrów. Została powołana na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 roku, a działalność operacyjną z pełnym zespołem rozpoczęła pod koniec roku 2015. Agencja uczestniczy w realizacji strategicznych celów Polski, wspierając wykorzystanie systemów satelitarnych i rozwój technologii kosmicznych.

(ISBnews)