Wartą 500 milionów USD wstępną umowę w sprawie zakupu przez Chorwację zmodernizowanych F-16 Barak od Izraela zawarto w marcu zeszłego roku, uzależniając ją od zgody USA na sprzedaż stronie trzeciej tych myśliwców produkcji amerykańskiej.

Realizacja umowy napotkała trudności, kiedy Kongres USA dał do zrozumienia, że Izrael będzie musiał usunąć z tych samolotów to, co zmodernizował od czasu, gdy kupił je od Stanów Zjednoczonych ok. 30 lat temu.

Izrael wyposażył te myśliwce w nowoczesne systemy elektroniczne, co - jak podkreśla Associated Press - miało decydujący wpływ na chorwacką decyzję zakupu samolotów od tego państwa, a nie od USA. (PAP)

mobr/ kar/