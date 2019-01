W niedzielę wieczorem Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę. Prezydent w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie był operowany.

Wyrazy współczucia i wsparcia dla rodziny, przyjaciół, wszystkich Polaków, którzy w ostatnich godzinach byli myślami i sercami przy prezydencie Gdańska; musimy zrobić wszystko, żeby takie tragedie się nie powtarzały - napisała na Twitterze po informacji o śmierci Pawła Adamowicza szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Lubnauer napisała też, że "są chwile, gdy najważniejsza jest wspólnota". "Każdy z nas, polityków powinien zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na nim za Polskę" - zaznaczyła w swoim wpisie Lubnauer.

I stało się... Paweł nie żyje. Wielki smutek i pustka. Proszę dzisiaj o ciszę i chwilę zadumy dla Pawła i jego najbliższych - napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska (PO) .

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, człowiek Solidarności i wolności, Europejczyk, mój dobry przyjaciel, został zamordowany. Niech spoczywa w pokoju - napisał szef Rady Europejskiej Donald Tusk na Twitterze na oficjalnym koncie przewodniczącego Rady. "Pawle, nigdy o Tobie nie zapomnimy. Żegnaj, Przyjacielu" - napisał Donald Tusk kilka minut wcześniej na swoim prywatnym koncie na Twitterze.

Gdy brakuje słów, pozostaje modlitwa; wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci - napisał w poniedziałek na Twitterze szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Pan Prezydent Paweł Adamowicz odszedł. Łączę się w żalu i modlitwie z Jego Najbliższymi, Przyjaciółmi i wszystkimi Ludźmi dobrej woli. Proszę Pana Boga o wsparcie dla Rodziny Zmarłego" - napisał na Twitterze Andrzej Duda. "Wrogość i przemoc przyniosła najtragiczniejszy skutek i ból. Nie wolno nam się z tym pogodzić" - podkreślił prezydent.

"Ogromny ból i niedowierzanie. Odszedł od nas Prezydent Adamowicz. Najszczersze wyrazy kondolencji dla rodziny i bliskich Prezydenta" - napisał Ryszard Petru. "W naszej pamięci pozostanie pogodnym, silnym człowiekiem, świetnym Prezydentem Gdańska o wielkim sercu" - dodał polityk.

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest dla nas wszystkich ogromną tragedią; to wielkie zło, które budzi potępienie, najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

"Zmarł Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie. Wyrazy głębokiego współczucia dla Jego Rodziny" - napisała Beata Szydło.

Odszedł człowiek, przed którym było jeszcze całe życie - powiedział PAP wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Niech zamilkną ci, którzy odpowiadają za kampanię nienawiści - dodał.

Nie ma słów; jest tylko ogromny smutek i zaduma - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po informacji o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Ogarnął mnie wielki smutek i żal na wieść, że Pawle nie wygrałeś tej walki, walki o własne życie - podkreśliła b. premier Ewa Kopacz (PO). Będzie brakować Ciebie, twojej pozytywnej energii, dobrego nastawienia i ciepła - dodała.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie – napisał na Twitterze Joachim Brudziński po informacji o śmierci prezydenta Gdańska.

"Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Śmierć Pawła jest dla nas wszystkich ogromnym ciosem. Ciągle trudno nam się z tym pogodzić. Łączę się w bólu z Rodziną i bliskimi, przekazując najszczersze wyrazy współczucia" - napisał Jarosław Wałęsa.

Brak słów w obliczu takiej tragedii. Niespodziewana strata. Łączmy się w modlitwie - napisała w poniedziałek na Twitterze minister rodziny Elżbieta Rafalska po informacji o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"Wczoraj wraz z milionami Polaków byliśmy świadkami dramatu, który wydarzył się w Gdańsku. Podczas święta miłości, mającego łączyć nas wszystkich w jedną wspólnotę dokonano zamachu na Prezydenta Pawła Adamowicza. Zginął wspaniały człowiek, wielki obywatel Rzeczypospolitej, mąż, ojciec dwóch córek" - napisał lider PO Grzegorz Schetyna w oświadczeniu przekazanym PAP. Jak dodał, "ten akt nienawiści wywołał w nas wielki ból i smutek". "Myślami jesteśmy z Jego najbliższymi" - podkreślił Schetyna. Jego zdaniem "to co się stało to sytuacja bez precedensu, wymagająca od nas odwagi, odpowiedzialności i rozsądku". "Apelujemy do wszystkich o uszanowanie woli rodziny i wstrzymanie się od jakichkolwiek działań politycznych. Uważamy, że w najbliższych dniach jako Naród potrzebujemy powagi, wyciszenia i czasu na refleksję" - napisał szef Platformy Obywatelskiej.

Bliskim Pana Prezydenta serdeczne wyrazy współczucia. Łączymy się w żalu - napisała w poniedziałek na Twitterze Teresa Czerwińska.

Każda śmierć przynosi ból. Śmierć Prezydenta Pawła Adamowicza boli niewyobrażalnie - napisała w poniedziałek na Twitterze minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Morderstwo Prezydenta Pawła Adamowicza dogłębnie porusza. Nie może być przyzwolenia na nienawiść i przemoc. Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom Prezydenta Pawła Adamowicza składam wyrazy współczucia - napisał na Twitterze minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Trudno uwierzyć w śmierć Przyjaciela. Całe życie poświęcił walce i pracy o wolność i demokrację - napisał w oświadczeniu, po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Adamowicz od kilku lat apelował o wzajemny szacunek ludzi - podkreślił.

Z ogromnym bólem przyjąłem wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza; wyrazy głębokiego współczucia przekazuję Jego Rodzinie i Bliskim, Panie Boże, miej Go w swojej opiece - napisał w poniedziałek na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Zawsze kiedy ktoś odchodzi tracimy. Kiedy odchodzi w tak tragiczny sposób tracimy po wielokroć. Łączę się w żałobie i smutku z rodziną Pawła Adamowicza. To ogromna tragedia, z którą nie mogę się pogodzić. Pokój Jego Duszy - napisał w poniedziałek na Twitterze minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Odszedł człowiek Solidarności, który niósł ze sobą wartości Sierpnia 1980 roku. Cześć Jego pamięci - napisał w poniedziałek na Twitterze b. szef Unii Wolności i Partii Demokratycznej Władysław Frasyniuk.

Żegnaj Pawle pozostaniesz w naszej pamięci - napisał na Twitterze były prezydent Lech Wałęsa żegnając zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jest ciosem dla nas wszystkich. Pokój Jego duszy. Bądźmy myślami z Jego Rodziną i Bliskimi - podkreśliła w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Jesteśmy wstrząśnięci śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jesteśmy wstrząśnięci tą zbrodnią - oświadczył w poniedziałek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Gdańsk stracił znakomitego prezydenta, my straciliśmy przyjaciela - powiedział PAP prezydent Gdyni Wojciech Szczurek po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Jak ocenił, Gdańsk dzięki pracy i pasji Adamowicza stał się zupełnie innym miastem. Paweł zrobił dla Gdańska rzeczy niezwykłe; zmienił rzeczywistość materialną tego miasta. To był człowiek z pasją, człowiek z charakterem - wspominał.

Pawle, zapamiętamy Cię jako wyjątkowego człowieka, który całe życie poświęcił dla Gdańska - napisał b. prezydent Słupska Robert Biedroń po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Tak trudno pogodzić się z tym, co się stało - podkreślił.

