Prezes PGE Energia Ciepła: branża ciepłownicza postuluje proklienckie zmiany regulacyjne

Źródło: PAP

Branża ciepłownicza postuluje zmiany regulacyjne, które przyczyniłyby się do rozwoju kogeneracji oraz do utrzymania i pozyskania nowych klientów. Wśród proponowanych rozwiązań są m.in. system premii i upustów i zróżnicowane podejście do klienta - podał prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.