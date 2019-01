Szczerski: Polska chce aktywnie poszukiwać dróg do pokoju na Bliskim Wschodzie

Źródło: PAP

Świat zachodni jest podzielony ws. taktyki działania na Bliskim Wschodzie; inną koncepcję przedstawia UE, a inną USA; Polska chce aktywnie poszukiwać dróg do pokoju w tym regionie, by udało się zasypać tę linię podziału - powiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.