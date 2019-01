Zarząd Sfinks Polska określi cenę emisyjną akcji serii P w ramach oferty bez prawa poboru na 1 zł za sztukę, podała spółka.



Zarząd Kruka podjął uchwałę w sprawie emisji do 250 000 5-letnich obligacji serii AG2 w trybie oferty publicznej po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, zaś łączna wartość nominalna obligacji będzie nie większa niż 25 mln zł, podała spółka.



Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Budimex wyniósł 75 mln zł w IV kw. 2018 r., co stanowi spadek o 52 mln zł r/r (-41%), podała spółka, prezentując wstępne dane.



Checkpoint Systems rozszerza swoją współpracę z LPP poprzez wprowadzenie na szeroką skalę systemu identyfikacji radiowej (RFID), który zostanie wdrożony w całym łańcuchu dostaw spółki odzieżowej, począwszy od procesu produkcji poprzez platformę e-commerce oraz ponad 1 700 sklepów w 23 krajach, poinformował Checkpoint Systems.



Capital Park oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisały umowę kredytową na kwotę 60 mln euro, która zapewni finansowanie rewitalizacji dawnej Fabryki Norblina w Warszawie (projekt ArtN), podał EBI. Jest to pierwsza transakcja typu project finance z inwestorem nieruchomościowym podpisana przez EBI w Polsce, podkreślono.



Możliwości produkcji gazu z odwiertu Turkowo-2 oszacowano na około 20 mln m3 rocznie, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Odwiert o głębokości 3 155 metrów znajduje się w pobliżu miejscowości Turkowo w gminie Kuślin, powiat nowotomyski, na obszarze koncesji łącznej Pniewy-Stęszew. Prace wiertnicze były prowadzone od października do grudnia 2018 roku. W trakcie testów produkcyjnych z odwiertu uzyskano przypływy gazu w wysokości 62 tys. m3 na dobę.



(ISBnews)