USA: Wall Street kończy na plusach, duże banki mocno zyskały po wynikach

Źródło: PAP

Na Wall Street indeksy zwyżkowały w środę do miesięcznych szczytów po mocnych wynikach największych banków, w tym Goldman Sachs i Bank of America, których akcje podrożały ponad 7-8 proc. W Europie oczy inwestorów zwrócone były na Wielką Brytanię, gdzie rząd premier T. May obronił się przed wotum nieufności.