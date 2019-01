Bank Millennium wyemituje obligacje podporządkowane o wartości do 830 mln zł



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Zarząd Banku Millennium podjął uchwałę w sprawie wyemitowania do 1 660 obligacji podporządkowanych serii W o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830 mln zł, podał bank. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł, cena emisyjna każdej obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

"Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku" - czytamy w komunikacie.

Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5, czyli obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo bankowi do wykupu wszystkich obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, tj. 31 stycznia 2024 r., pod warunkiem otrzymania zgody KNF, podano również.

"Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 30 stycznia 2029 r." - czytamy dalej.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,3%. Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy, wskazano także.

"Obligacje zostaną wyemitowane przez bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 3 mld zł (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF)" - podsumowano.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)