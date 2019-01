Karol Wolniakowski został powołany na stanowisko wiceprezesa SGB-Banku



Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza SGB-Banku powołała Karola Wolniakowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu na lata 2019-2020, podał bank. Wiceprezes obejmie swoje obowiązki 11 lutego br. i będzie nadzorował Pion Ryzyka i Finansów.

"Karol Wolniakowski jest absolwentem kierunku Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1999 r. związany z KPMG, gdzie zdobył 20-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań podmiotów gospodarczych oraz ocenie prognoz. Od 2007 r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie rada nadzorcza podjęła decyzję o oddelegowaniu Waldemara Zielińskiego, członka rady nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu - wiceprezesa SGB-Banku - od 1 do 10 lutego br., podano również.

"Obecnie zarząd SGB-Banku S.A. pracuje w składzie:

Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA

Andrzej Chmielecki, wiceprezes zarządu SGB-Banku SA

Ziemowit Stempin, wiceprezes zarządu SGB-Banku SA" - podsumowano.

SGB-Bank S.A. wspólnie z ok. 200 bankami spółdzielczymi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. Swoim zasięgiem grupa SGB obejmuje niemal całą Polskę, oferując usługi w sieci ponad 1,7 tys. placówek oraz w elektronicznych kanałach dostępu.

(ISBnews)