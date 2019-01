Kernel zwiększył sprzedaż zboża o 142% r: r do 2,86 mln ton w II kw. 2018: 2019



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 141,9% r/r do 2,86 mln ton w II kw. roku obrotowego 2018/2019, podała spółka. W okresie I-II kw. sprzedaż wzrosła o 194,9% r/r do 5,86 mln ton.

"Kernel przetworzył 941 tys. ton ziarna słonecznikowego w II kw. roku obrotowego 2018/2019, o 3% więcej r/r, ustanawiając nowy rekord produkcji i wykorzystując pełne moce produkcyjne" – czytamy w komunikacie.

Sprzedaż oleju słonecznikowego (luzem i butelkowanego) w II kw. wzrosła o 26,2% r/r do 371,61 tys. ton, podano w komunikacie. W okresie I-II kw. sprzedaż oleju wzrosła o 8,2% r/r do 776,55 tys. ton.

"Spółka wyeksportowała 1,7 mln ton zboża z Ukrainy – najwięcej w historii w pojedynczym kwartale, korzystając z rekordowych plonów" – podano także.

Jednocześnie w II kw. Kernel nie eksportował z Rosji.

Kernel podał też, że w II kw. przeładunek w terminalach eksportowych wzrósł o 4,3% r/r do 1,72 mln ton, a w okresie I-II kw. wzrósł o 12,6% r/r do 3,31 mln ton.

Kernel Holding to producent spożywczy działający na Ukrainie. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)