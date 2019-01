"Restrukturyzacja ta będzie sprowadzała się do zaakceptowania przez wyżej wymienione banki krajowe tzw. haircut`u, tj. tego, że zadłużenie spółki wobec tych banków (aktualnie wynosi ono ok. 450 mln zł) zostanie zredukowane (o łączną kwotę ponad 60 mln zł; która to kwota dotyczy całości zadłużenia wobec wyżej wymienionych banków krajowych) w tzw. wariancie inwestorskim (tj. w sytuacji przejęcia aktywów spółki przez inwestora)" - czytamy w komunikacie.



W ocenie spółki umowy z bankami krajowymi w powyższej materii zostaną podpisane do końca stycznia 2019 r., podano także.



Pod koniec grudnia ub.r. roku Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Hoist II NSFIZ), kontrolowany przez Hoist Finance, złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UKOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad portfelami wierzytelności od GetBacku.



GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

