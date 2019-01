P.o. prezesa Skarbiec TFI: Zaktualizujemy strategię, kluczowe kierunki bez zmian



Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Zmiany personalne w zarządzie Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają na celu budowę jeszcze lepszej synergii pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding, poinformowała ISBnews Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki do 15 marca br. Zapowiedziała m.in. aktualizację strategii spółki, przy czym wszystkie jej główne cele - kluczowe kierunki pozostaną bez zmian.

"Chcę bardzo wyraźnie podkreślić: w Towarzystwie nie będzie żadnej rewolucji, żadnego trzęsienia ziemi. Zmiany w składach zarządów różnych spółek odbywają się cyklicznie. U podstaw wszystkich zmian leży tylko i wyłącznie troska rady nadzorczej o dalszy rozwój spółki. W związku z tym chcemy zbudować jeszcze lepszą synergię pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding. Chcemy, aby Skarbiec nadal był spółką wiodącą wśród TFI na rynku krajowym" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.

"Będziemy chcieli przygotować aktualizację strategii. Ale rozmowy na ten temat potrwają jeszcze w gronie zarządu i rady nadzorczej, więc jej publikacja nie jest kwestią kilku tygodni. Obecna strategia została przyjęta półtora roku temu. Według mnie, należy tę strategię zmodyfikować, dostosowując do wyzwań rynkowych, natomiast cele strategiczne, kluczowe kierunki - pozostają bez zmian" - dodała.

Rada nadzorcza Skarbiec TFI powołała dziś także w skład zarządu spółki Skarbiec TFI Krzysztofa Stupnickiego, menedżera z wieloletnim doświadczeniem na rynkach kapitałowych.

Milewska zapewniła, że w samym procesie inwestycyjnym obecnie nie są planowane "żadne rewolucyjne zmiany".

"Ale pewne modyfikacje, które nastąpią, wynikają również z tego, że przewidywane są bardzo duże zmiany na rynku TFI - zarówno MIFID, jak i regulacje KNF. W związku z tym trzeba było niejako 'odświeżyć' wewnętrzne patrzenie na spółkę - jak należy w tych nowych wyzwaniach rynkowych ją prowadzić" - wskazała p.o. prezesa.

"Co jest niezwykle istotne, co chciałabym dobitnie zakomunikować, tak jak zawsze będziemy dbać o bezpieczeństwo powierzonych środków i komfort naszych klientów" - podkreśliła.

Zapowiedziała też, że zarząd kontynuuje prace podjęte przez zarząd w poprzednim składzie - za obecnej i poprzedniej rady nadzorczej - dotyczące ewentualnego zaangażowania się w projekt pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

"Będziemy analizować jako zarząd zasadność zaangażowania się w PPK, kontynuując prace prowadzone już w spółce" - poinformowała Milewska.

P.o. prezesa poinformowała też o planach rozwijania sieci dystrybucji Towarzystwa - zarówno poprzez banki, jak i poprzez podmioty prywatne.

"Kwestia dystrybucji poprzez internet jest dopiero przed nami - będziemy analizować skuteczność dotarcia do klientów i zapewnienia im bezpieczeństwa" - podsumowała.

Anna Milewska zastąpiła w Skarbiec TFI Ewę Radkowską-Świętoń, dotychczasowego prezesa zarządu spółki. Z zarządu Towarzystwa odchodzi także Dariusz Lasek.

"W imieniu rady nadzorczej Skarbiec TFI dziękuję pani Ewie Radkowskiej-Świętoń oraz panu Dariuszowi Laskowi za pracę w zarządzie spółki w niezwykle wymagającym otoczeniu rynkowym" - powiedział przewodniczący RN Stanisław Kluza, cytowany w komunikacie.

Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 i zajmuje na rynku krajowym 5. miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem w Polsce i jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

Tomasz Oljasz

(ISBnews)