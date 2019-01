Robyg uzna w przychodach ok. 2 700 lokali w 2018 r.



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg uwzględni w wynikach finansowych za 2018 rok przychody za ponad 2 700 lokali, podała spółka. W 2018 roku spółka zakontraktowała - z uwzględnieniem rezygnacji - 2 520 lokali (o łącznej wartości ok. 1 mld zł.).

"Grupa Robyg posiada bank ziemi w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu umożliwiający realizację ponad 12 000 lokali, natomiast w budowie - oraz w sprzedaży lokale, których budowa rozpocznie się wkrótce - jest obecnie około 5 500 mieszkań. Jednocześnie spółka kontynuuje politykę cenową, co umożliwia utrzymanie satysfakcjonujących marż - dzięki czemu zapewnione są mocne fundamenty grupy w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie.

Robyg prowadzi w Warszawie inwestycje w dzielnicach: Wilanów, Bemowo, Wola, Mokotów, Ursus, bliski Tarchomin, Włochy i Praga, a wkrótce planuje uruchomienie kolejnych projektów. W Gdańsku spółka posiada inwestycje w dzielnicach: Jasień, Letnica, Piecki-Migowo, Wrzeszcz oraz Śródmieście. W listopadzie 2018 roku spółka rozpoczęła działalność na rynku wrocławskim w dzielnicy Jagodno i planuje ekspansję do kolejnych dużych miast, przypomniano.

"Uznania w 2018 roku przychodów za ponad 2 700 lokali, kontraktacja zgodna z założeniami i rozszerzenie działalności o kolejne rynki potwierdzają, że Grupa Robyg zamknęła rok 2018 z satysfakcjonującym wynikiem. Zabezpieczenie przez spółkę zarówno podstawowej działalności deweloperskiej w postaci banku ziemi i lokali w budowie, jak i zapewnienie wysokich przychodów przez odpowiednio dostosowaną politykę cenową są efektem strategicznego planowania i reagowania na potrzeby rynku oraz korzystania z wiedzy i know-how inwestora strategicznego. Biorąc pod uwagę te czynniki, jak też szacowany przez HRE Think Tank na 2,1 mln deficyt lokali w Polsce, możemy przypuszczać, że także rok 2019 będzie dla spółki pracowity. Tym bardziej, że potencjał lokali planowanych oraz pozostających w sprzedaży, których budowa rozpocznie się wkrótce, to w sumie ponad 17 500" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)