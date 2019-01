Nestmedic rozpoczął testy urządzenia Pregnabit w Izraelu



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Nestmedic prowadzi rozmowy handlowe z potencjalnym partnerem w Izraelu, podała spółka. W styczniu br. rozpoczęto tam testy urządzeń teleKTG Pregnabit.

"W styczniu br. rozpoczęto testy urządzeń teleKTG Pregnabit z potencjalnym partnerem w Izraelu. Będą trwały dwa miesiące. Poprzedzone zostały spotkaniami z ekspertami medycznymi w dwóch klinikach oraz szpitalu w Tel Avivie. Równolegle lokalny partner prowadzi intensywne działania mające na celu zainteresowanie systemem Pregnabit czterech funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, operujących na rynku izraelskim oraz znalezienie efektywnego sposobu wpisania teleKTG Pregnabit w system opieki nad ciężarną w Izraelu. Jednocześnie uzgadniane są warunki współpracy z lokalnym partnerem, obejmujące wypracowanie modelu współpracy, zakresów umów oraz sprzedażowych ilości urządzeń" - czytamy w komunikacie.

Izrael ma jeden z najlepszych na świecie systemów opieki zdrowotnej. Rząd tego kraju deklaruje, że ma ambicje stać się światowym liderem w dziedzinie opieki zdrowotnej. Stąd ogromna otwartość na nowe technologie w opiece nad pacjentem. W Izraelu współczynnik dzietności w 2018 roku wyniósł 2,95, a rocznie rodzi się tam 170 tys. dzieci. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem nowoczesną opieką nad ciężarną pacjentką, podano również.

"Izrael jest bardzo otwarty na innowacje pozwalające na podwyższanie standardu opieki okołoporodowej. To jednocześnie państwo znane jako jedno z największych zagłębi startupowych na świecie oraz powstawania nowych technologii. Wierzymy, że znajdziemy tam także biznesową przestrzeń dla naszej technologii, czyli systemu Pregnabit, tym bardziej, że współpracujemy z partnerem o dużym doświadczeniu we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych rozwiązań medycznych" - podkreśliła prezes Nestmedic Patrycja Wizińska-Socha, cytowana w materiale.

Obecnie Nestmedic prowadzi negocjacje z partnerami z około 20 rynków zagranicznych, w tym m.in. z Irlandii, Portugalii, Włoch, Danii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA i Hiszpanii.

Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

(ISBnews)