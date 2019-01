Globalworth Poland będzie przejmował zarządzanie nad kolejnymi swoimi obiektami



Warszawa, 29.01.2019 (ISBnews) - Globalworth Poland obecnie zarządza właścicielsko 250 tys. m2, czyli ok. 60% powierzchni jego portfela w Polsce, podała spółka. W najbliższych miesiącach Globalworth będzie koncentrować się na ustanawianiu zarządzania właścicielskiego w kolejnych obiektach i szacuje, że do połowy tego roku obejmie ono ponad 80% powierzchni portfela.

"Końcówka ubiegłego roku była dla nas niezwykle intensywna - w grudniu przejęliśmy w zarządzanie 72 tys. m2 na trzech rynkach regionalnych, czyli w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. Zarządzanie właścicielskie ustanowiliśmy również w zakupionych w drugiej połowie grudnia warszawskich biurowcach Lumen i Skylight o łącznej powierzchni 45 tys. m2. Był to największy, jak do tej pory, jednostkowy zakup Globalworth w Polsce. Oba budynki to jedne z najbardziej prestiżowych nieruchomości na warszawskim rynku biurowym, stanowiące razem ze Złotymi Tarasami modelowy przykład połączenia funkcji biurowo-handlowo-rozrywkowej. Dlatego ustanowienie zarządzania właścicielskiego w zakupionych budynkach Lumen i Skylight, tuż po ich zakupie, uznajemy za duży sukces" - powiedział Head of Property & Asset Management Remigiusz Królikowski, cytowany w komunikacie.

Wprowadzanie zarządzania właścicielskiego zostało rozpoczęte w Globalworth Poland w I kwartale 2018 r., przypomina spółka. W okresie niespełna jednego roku, oprócz objęcia w zarządzanie właścicielskie 250 tys. m2, zauważalnie został także powiększony zespół property management - do 33 specjalistów aktualnie - który skupia wszystkie operacje z obszaru zarządzania nieruchomościami oraz odpowiada za długoterminowe zarządzanie wartością aktywów.

"Zarządzanie właścicielskie jest jednym z naszych strategicznych celów biznesowych, ponieważ pozwala ono na budowanie jeszcze mocniejszych relacji z najemcami. W ten sposób jesteśmy bliżej firm, które działają w naszych budynkach, jesteśmy w staniej lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na ich potrzeby. Dlatego w najbliższych miesiącach będziemy koncentrować się na ustanawianiu zarządzania właścicielskiego w kolejnych obiektach. Szacujemy, że do połowy tego roku obejmie ono ponad 80% powierzchni portfela Globalworth Poland. Ponadto, finalizujemy wdrożenie systemu SAP Business One, skrojonego na miarę, zaawansowanego narzędzia zarządczo-raportowego" - dodał COO Artur Apostoł.

Aktualnie, poza biurowcami przejętymi na przełomie grudnia i stycznia, Globalworth Poland zarządza również Halą Koszyki i Spektrum Tower w Warszawie, wrocławską Renomą i biurowcem West Link, a także Supersamem w Katowicach, przypomniał Globalworth.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.

(ISBnews)