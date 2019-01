Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,11 proc., do 2.373,3 pkt., WIG również poszedł w górę o 0,11 proc., do 60.228,4 pkt., a mWIG40 zyskał 0,10 proc. i wyniósł 4.080,2 pkt.

Najmocniej w ujęciu procentowym zwyżkował sWIG80 (+0,2 proc.) i zakończył sesję na poziomie 11.036,3 pkt.

Obroty na warszawskiej giełdzie wyniosły 841 mln zł, z czego 733 mln zł wygenerowały blue chipy.

Wzrostom na GPW przewodził sektor energetyczny. WIG-Energia zyskał 2 proc., a spośród przedstawicieli sektora aż o 3,7 proc. wzrosła wycena PGE. Na zamknięciu sesji za jedną akcję Polskiej Grupy Energetycznej płacono 11,27 zł.

Wśród blue chipów mocno spadł kurs Lotosu (-2 proc.). CBA podało we wtorek w komunikacie, że cztery osoby, w tym były prezes Lotosu (Paweł O.), zostały zatrzymane przez CBA w związku ze śledztwem dotyczącym wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Grupie Lotos.

Drugi dzień z rzędu najmocniej w WIG20 zniżkowały akcje LPP (-3,2 proc.). Spółka podała w poniedziałek, że rok obrotowy i podatkowy za 2019 będzie trwał 13 miesięcy: od 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. WIG-Odzież, w którym znaczny udział oprócz LPP ma również CCC (-1,5 proc.), stracił we wtorek 2,5 proc.

Na 2,1-proc. minusie znalazła się wycena Forte. Przychody grupy w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 297 mln zł wobec 292 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wyniósł 19,4 mln zł wobec 18 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 32,9 mln zł, w porównaniu do 25,4 mln zł przed rokiem.

PAP Biznes zebrała dotychczas prognozy dla Forte z dwóch domów maklerskich. Analitycy zakładali, że przychody grupy w czwartym kwartale wyniosą 285,3-289,5 mln zł, EBIT wyniesie 13,1-21,6 mln zł, a EBITDA 30,1-35 mln zł.

O 0,3 proc. wzrósł we wtorek kurs AmRestu. Przychody grupy AmRest w czwartym kwartale 2018 roku wyniosły 443 mln euro i były o 23,3 proc. wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,5 proc.

O 23 proc., przy ponad 12 mln zł obrotów, podrożały akcje Idea Banku. Kurs zamknięcia wyniósł 3,69 zł.

W momencie zakończenia notowań na warszawskiej giełdzie, w Europie przeważały wzrosty indeksów, mocno rósł m. in. brytyjski FTSE (+1,5 proc.). We wtorek wieczorem Izba Gmin będzie głosowała nad serią poprawek do uchwały, wyrażającej wolę parlamentu co do dalszego przebiegu negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Na Wall Street DJI rósł o 0,2 proc., a S&P500 spadał o 0,3 proc.