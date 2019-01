Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółek zagranicznych



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółek zagranicznych: Work Service Czech s.r.o., Work Service Slovakia s.r.o., Work Service SK, s.r.o. i Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o., podała spółka.

"Proces sprzedaży spółek zagranicznych prowadzony jest we współpracy z doradcą Blackwood Capital Group. O kolejnych etapach procesu sprzedaży spółek zagranicznych, emitent poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi" - czytamy w komunikacie.

Z grudniowej informacji spółki wynika, że proces sprzedaży w.w. spółek w ramach określonego harmonogramu należy do działań restrukturyzacyjnych, do których zobowiązał się Work Service w ramach porozumienia z obligatariuszami.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)