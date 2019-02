Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy.

Temistokles Brodowski z wydziału komunikacji społecznej Biura powiedział PAP, że podkarpacki przedsiębiorca został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy składał obietnicę udzielenia korzyści majątkowej w swoim biurze w Jaśle.

Według CBA biznesmen próbował namówić pracownika Polic do zawarcia niekorzystnego dla tej firmy kontraktu na dostawę składników niezbędnych do produkcji nawozów. Do tej sprawy agenci Biura zatrzymali także dwóch pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA, którzy brali udział w całym procederze - powiedział PAP Brodowski.

Jak dodał, zatrzymany przedsiębiorca został przewieziony do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszał już zarzut tzw. korupcji menadżerskiej.

Z ustaleń Biura wynika, że proceder trwał od kilku lat i spowodował straty w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi wielowątkowe śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police. Postępowanie dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postępowania karnego.

W czerwcu 2017 r. agenci CBA zatrzymali w tej sprawie 10 osób w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów. Według ustaleń śledczych zatrzymani przez CBA brali udział decyzjach, które wyrządziły szkodę majątkową wielkich rozmiarów Grupie Azoty Zakładom Chemicznym Police S.A.

Według śledczych, przez działalność byłych członków zarządu, a także osób pełniących kierownicze stanowiska oraz przedstawicieli różnych spółek współpracujących z zakładami, spółka straciła co najmniej 30 mln zł i została bezpośrednio narażona na stratę kolejnych 2,5 mln zł.

Z kolei w maju 2018 r. w związku ze śledztwem polickim CBA zatrzymało czterech pracowników i jednego klienta kancelarii doradztwa podatkowego

Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Investment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych. Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy, w kwocie blisko pół miliona dolarów tj. ponad 1 miliona 700 tysięcy złotych usłyszeli adwokat i prezes spółki – poinformowała szczecińska Prokuratura Regionalna.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie od 2 sierpnia ub.r. prowadzi śledztwo dot. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez sędziów odpowiedzialnych za wyznaczenie składów sędziowskich orzekających ws. nieprawidłowości w polickich zakładach chemicznych. (PAP)

autor: Aleksander Główczewski, Mateusz Mikowski

>>> Polecamy: Listonosze mają uważać, co piszą w internecie. Mogą "stracić zaufanie" za post na Facebooku