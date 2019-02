WIG20 spadł na zamknięciu o 0,12 proc. do 2.390,46 pkt., mWIG40 zwyżkował o 0,03 proc. do 4.083,69 pkt., sWIG80 poszedł w górę o 1,12 proc. do 11.314,67 pkt., a WIG pozostał bez zmian na poziomie 60.658,28 pkt.

W tym roku WIG20 i WIG są na plusie po ok. 5 proc., mWIG40 zyskał 4,5 proc., a najlepiej wypada sWIG80, który wzrósł o 7 proc.

Obroty na GPW wyniosły w poniedziałek 627 mln zł, w tym 487 mln zł na spółkach z WIG20.

Wśród blue chipów najmocniej wzrósł sektor energetyczny - PGE o 3,3 proc., Energa o 2,0, a Tauron o 1,3 proc. Notowania tych spółek są na kilkumiesięcznych maksimach: PGE jest najwyżej od stycznia 2018 r., a Energa od maja, a Tauron od początków grudnia.

WIG-Energia jest w tym roku na plusie o ponad 18 proc., a od dołka z września ubiegłego roku zyskał blisko 40 proc.

CCC wzrosło o 0,1 proc. W piątek wieczorem odzieżowa spółka podała, że jej skonsolidowane przychody za styczeń 2019 roku wyniosły 309,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 34 proc. Akcje LPP spadły o 0,2 proc.

PGNiG poszło w górę na zamknięciu o 0,3 proc. Kurs spółki przejściowo znalazł się powyżej ustanowionego dwie sesje wcześniej historycznego maksimum.

Najmocniej w WIG20 zniżkował mBank (o 1,9 proc.), Orange (o 1,6 proc.) oraz Eurocash (o 1,6 proc.).

Zdaniem analityka Trigon DM Macieja Marcinowskiego, Dino Polska zastąpi Eurocash lub Energę w portfelu WIG20 po lutowej rewizji indeksów GPW.

Dino wzrosło o 0,1 proc.

Na szerokim rynku mocno, o 14 proc., wzrósł Groclin. Spółka podała w piątek po sesji, że sprzedała nieruchomość za 18,2 mln zł.

Przy relatywnie wysokich obrotach mocno w górę poszły Getin Holding (o 20,7 proc.), Idea Bank (o 17,3 proc.) i Getin Noble Bank (o 10,4 proc.). Po zamknięciu piątkowej sesji GNB i Idea Bank poinformowały o podjęciu decyzji o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence. Banki ogłosiły w styczniu plan połączenia, który zakłada m.in. pozyskanie inwestora.

Kurs Quercusa zwyżkował o ponad 4 proc. po poniedziałkowej informacji, że aktywa pod zarządzaniem towarzystwa wzrosły w styczniu o 1,6 proc. mdm do 2,55 mld zł. (PAP Biznes)