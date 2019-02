Maxcom kupi udziały w spółce produkującej elektryczne napędy do rowerów



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Maxcom podpisał term sheet w sprawie zakupu 20,1% udziałów litewskiej firmie Rubbee zajmującej się rozwojem i produkcją elektrycznych napędów do rowerów, podała spółka. Wartość transakcji, która ma być zawarta do 31 marca 2019 r. wyniesie 280 tys. euro.

"Konsekwentnie staramy się rozszerzać naszą gamę produktów. Obok telefonów, smartfonów i akcesoriów mamy w ofercie hulajnogi elektryczne. Elektryczne napędy do rowerów, które rozwija Rubbee będą doskonałym uzupełnieniem naszego asortymentu. Mogą być one dostępne praktycznie we wszystkich naszych kanałach sprzedaży, na rynku otwartym oraz poprzez operatorów telekomunikacyjnych" - powiedział prezes Maxcom Arkadiusz Wilusz, cytowany w komunikacie.

Dodał, że sprzedaż rowerów elektrycznych w Europie rośnie co roku o ok. 20%.

"Chcemy zająć pozycję na tym rynku w jego początkowej fazie rozwoju. Z nową ofertą wpiszemy się też w zyskujący na popularności trend proekologiczny oraz poprawę jakości powietrza. Liczymy, że dzięki elektrycznym napędom do rowerów coraz więcej osób będzie w codziennych dojazdach wybierać rower zamiast samochodu" - wskazał prezes.

Zawarcie transakcji uzależnione jest m.in. od satysfakcjonującego zakończenia procesu due diligence Rubbee. Maxcom będzie mógł udzielić Rubbee - w odrębnej umowie - wsparcia przy produkcji z wykorzystaniem struktur Maxcom International w Chinach o wartości 1,5 mln euro, podano także.

"Intencją Rubbee jest, aby pierwszy model napędu do rowerów trafił do sprzedaży detalicznej przed końcem 2019 r. Napęd Rubbee można podłączyć do praktycznie każdego tradycyjnego roweru, zmieniając go w rower elektryczny" - wskazano w informacji.

W związku z inwestycją w Rubbee, Maxcom nawiązała współpracę z akceleratorem technologicznym Aktywator Innowacji będącym inwestorem pierwszej rundy finansowania Rubbee. Akcelerator wsparł Rubbee w przejściu z fazy prototypu do fazy produkcyjnej. Aktywator Innowacji posiada w swoim portfelu inwestycyjnym inne projekty technologiczne i jest jednocześnie większościowym udziałowcem funduszu inwestycyjnego Human Alfa. Human Alfa to fundusz z celowym budżetem inwestycyjnym w wysokości 21 mln zł zł w obiecujące spółki technologiczne. Nowi wspólnicy pozostają otwarci na ewentualne przyszłe synergie biznesowe, podano także.

Litewska transakcja będzie kolejnym przejęciem Maxcom w ostatnim roku. W maju 2018 r. Maxcom został wspólnikiem spółki Comtel, dystrybutora na Polskę marek LAUSON, TREVI, G3Ferrari i Girmi, co poszerzyło asortyment giełdowej spółki o nowe kategorie elektroniki użytkowej.

Maxcom ma ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji oraz dystrybucji własnych marek produktów telekomunikacyjnych. Jest jednym z kluczowych graczy w Europie w sprzedaży klasycznych telefonów komórkowych, w szczególności dla seniorów oraz dedykowanych osobom, które uprawiają sporty ekstremalne lub pracują w ciężkich warunkach. Grupa działa pod dwiema markami - Maxcom oraz budżetową Maxton. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2017 r.



(ISBnews)